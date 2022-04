Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe

Konsensus rynkowy przewidywał podwyższenie stopy referencyjnej o 50 pb, choć część analityków nie wykluczała większej podwyżki.

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

* stopa referencyjna 4,50% w skali rocznej;

* stopa lombardowa 5,00% w skali rocznej;

* stopa depozytowa 4,00% w skali rocznej;

* stopa redyskonta weksli 4,55% w skali rocznej;

* stopa dyskontowa weksli 4,60% w skali rocznej;

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku 2021 r., w tym stopę referencyjną do 0,5% z 0,1%. W listopadzie podwyższyła stopę referencyjną do 1,25%, w grudniu - do 1,75%, w styczniu 2022 r. - do 2,25%, w lutym br. - do 2,75% i w marcu - do 3,50%.

Co dalej z inflacją? Komunikat NBP

"NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego" – podano w komunikacie po posiedzeniu RPP.

Rada oceniła, że utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

"Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych" – czytamy dalej.

Skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Dalsze decyzje RPP będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę – podkreślono.

Według Rady, w 2022 r. inflacja pozostanie "istotnie podwyższona", do czego przyczynią się m.in. ekonomiczne skutki rosyjskiej agresji zbrojnej przeciw Ukrainie.

"W kolejnych latach, wraz z wygasaniem wpływu szoków obecnie podbijających ceny, inflacja będzie się obniżała. Obniżaniu inflacji powinno sprzyjać także umocnienie złotego, które w ocenie Rady będzie spójne z fundamentami polskiej gospodarki" – napisano.

