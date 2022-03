Analitycy Pekao spodziewają się olbrzymiej podwyżki stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku 2021 r., w tym stopę referencyjną do 0,5 proc. z 0,1 proc. W listopadzie podwyższyła stopę referencyjną do 1,25 proc., w grudniu – do 1,75 proc, w styczniu 2022 r. – do 2,25 proc., zaś w lutym – do 2,75 proc.

Działania NBP mają związek z drastycznie rosnącą inflacją, która w styczniu wyniosła w skali roku 9,2 proc., osiągając najwyższy wynik od listopada 2000 r.

Sytuację na rynkach pogarsza trwająca od 24 lutego wojna na Ukrainie, która winduje ceny ropy i gazu.

Stopy procentowe. Co zrobi NBP?

Analitycy banku Pekao spodziewają się, że we wtorek RPP podwyższy stopy procentowe o 100 pb, głównie ze względu na osłabienie się złotego. "Oczywiście złoty jest mocno niedowartościowany i odjechał od fundamentów, ale w te stronę działa teraz grawitacja. Szybsze podwyżki stóp mogą (trochę) złagodzić presję na polską walutę" – uważają bankowcy.

Mniejszą podwyżkę, bo o 50 pb, prognozują eksperci mBanku. "Uważamy, że RPP będzie kontynuowała cykl podwyżek stóp procentowych, ale bez przyspieszenia. Prowadzona polityka pieniężna będzie nadal ukierunkowana na zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych oraz zapobieganie występowaniu efektów drugiej rundy w średnim okresie" – czytamy na Twitterze.

Spada zdolność kredytowa Polaków

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w ostatnich czterech miesiącach zdolność kredytowa statystycznego Kowalskiego spadła o 30 proc., a w najbliższym czasie spadek może się pogłębić do 45 proc.

Podwyżki stóp procentowych to powód do niepokoju dla 64 proc. kredytobiorców. Trzy czwarte Polaków posiadających kredyt mieszkaniowy liczy, że miesięczna rata ich kredytu wzrośnie nie więcej niż o 300 zł – podało BIK.



