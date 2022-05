Głosowanie ws. immunitetu Grodzkiego. Decyzja Konwentu Seniorów

"Konwent Seniorów zdecydował, że dziś na posiedzeniu Senatu w godzinach wieczornych będzie głosowany wniosek prokuratury o wyrażenie zgody na pociągnięcie senatora Tomasz Grodzkiego do odpowiedzialności karnej – poinformował w środę rano wicemarszałek izby Marek Pęk.

"Zobaczymy czy zwycięży przyzwoitość czy Doktryna Neumanna" – dodał polityk PiS.

Jak podaje Radio ZET, głosowanie ws. marszałka Grodzkiego odbędzie się około godziny 20. Poprzedzi je seria pytań podczas obrad plenarnych.

Prokuratura chce uchylenia immunitetu Grodzkiego

Uchylenia immunitetu marszałka Senatu domaga się Prokuratura Regionalna w Szczecinie, która w grudniu ub. roku skierowała wniosek w tej sprawie. Według tej prokuratury Tomasz Grodzki, pełniąc funkcję dyrektora szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatora tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, przyjął korzyści majątkowe od pacjentów lub ich bliskich.

Grodzki, który jest profesorem nauk medycznych, chirurgiem, wielokrotnie zapewniał, że formułowane pod jego adresem zarzuty dotyczące korupcji nie mają podstaw.

Pęk: PO obroni Grodzkiego

Wczoraj senacka komisja regulaminowa zarekomendowała Senatowi odrzucenie wniosku o odebranie immunitetu Grodzkiemu. Zdaniem Marka Pęka jest to przykład na realizowanie w praktyce "doktryny Neumanna".

– Przewiduję, że marszałek Grodzki, zgodnie z doktryną Neumanna, zostanie obroniony. Będą go bronić do upadłego – powiedział na antenie Radia Zet odnosząc się do słynnych już słów polityka PO, Sławomira Neumanna, o korzyściach z przynależności do Platformy Obywatelskiej.

– Jeśli jest taki niewinny i czysty, a wszystko jest dęte i na zlecenie prokuratury, jak to wielokrotnie wczoraj na komisji mówił, to dziwie się, że ponad rok temu nie zrzekł się immunitetu, nie stanął z podniesioną głową przed wymiarem sprawiedliwości z najlepszymi polskimi adwokatami, którzy bez przerwy mu towarzyszą, nawet na konferencjach w Senacie i wykazałby swoją niewinność błyskawicznie – dodał polityk.

