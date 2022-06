"Europa Równych Szans". Wiceprzewodniczący KE na konferencji lewicy

Podczas wydarzenia politycy z Polski i Europy rozmawiają między innymi o ochronie środowiska i równości. Zorganizowano także specjalne debaty, w tym z udziałem młodzieży.

Głównymi organizatorami imprezy jest partia Nowa Lewica. Zatem uczestników sobotniej konferencji powitali współprzewodniczący formacji – Włodzimierz Czarzasty oraz Robert Biedroń – relacjonuje portal Wyborcza.pl.

Wśród tematów nie zabrakło wojny na Ukrainie, która trwa już od ponad 100 dni.

Czarzasty: Europa równych szans

– Europa równych szans to Europa również dla Ukrainy, która powinna stać się członkiem Unii Europejskiej. To nie budzi w Polsce żadnych wątpliwości i chciałbym, żeby nie budziło też wątpliwości w Europie. Nie rozumiem i nie akceptuję państw, które się przed tym wzbraniają. Być może jest tak, że im dalej od Ukrainy, tym mniej sprawa jest widoczna i istotna – mówił Włodzimierz Czarzasty.

Jednym z zaproszonych gości wydarzenia był Frans Timmermans. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej przybył do Wrocławia dzień wcześniej, aby wziąć udział w inicjatywie Saule Technologies oraz tzw. okrągłym stole na temat problemów, z którymi mierzy się polska gospodarka. W sobotę dołączyła do niego Helena Dalli, komisarz KE do spraw równości. W trakcie przemówienia Timmermans chwalił nastawienie Polaków do pomagania Ukrainie. – Polska jest przykładem wolności, równości i solidarności. Przyjęliście uchodźców z Ukrainy z otwartymi sercami. Powinniście być z siebie dumni. Niech żyje Polska! Niech żyje Europa! – powiedział wiceszef Komisji Europejskiej.

Innym gościem sobotnich dyskusji na temat Europy równych szans będzie były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski. Na zakończenie podpisana zostanie "Deklaracja Wrocławska – Europa Równych Szans", a następnie głos zabierze dolnośląska społeczność ukraińska.

