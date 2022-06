Trzaskowski: Byłem dupiarzem. Śpiewak: Prezydent Warszawy jest prostakiem

Jan Śpiewak przypomniał w mediach społecznościowych wypowiedź prezydenta Warszawy, która padła w podcaście "WojewódzkiKędzierski". W połowie maja, w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim, polityk wyznał bowiem, że w młodości był "dupiarzem".

Przyjaźń z Michałem Żebrowskim

W podcaście Trzaskowski opowiadał między innymi o przyjaźni z aktorem Michałem Żebrowskim. – W pierwszej klasie szkoły podstawowej zostałem wynajęty do filmu młodzieżowego. Wtedy Michał zawziął się i powiedział, że będzie lepszym aktorem ode mnie – wspominał prezydent stolicy.

Polityk został też zapytany o relacje Żebrowskiego z kobietami i spotkania, które organizował w młodości aktor. – Na szczęście to było lata temu, ja już tego nie pamiętam. Miałem też bardziej konserwatywne podejście do tego typu relacji. Innych kumpli zapraszał, żeby tam (w mieszkaniu aktora - red.) szaleć, a mnie, żeby tam o Szekspirze gadać. Nic z tego nie skorzystałem, z tej jego sławy – tłumaczył Trzaskowski.

– Abstrahując od tego, że Michał jest genialnym gościem, to takie przyjaźnie od dziecka ceni się wyjątkowo. Nie jest ich dużo – dodał.

"Bawidamek" i "dupiarz"

Następnie Wojewódzki zapytał polityka: "Dlaczego mówisz, że słowo »bawidamek« znasz tylko z języka i frazeologii babci, masz świadomość, że byłeś przystojny, jesteś, chociaż dzisiaj zajęty?".

– Ale to chodziło o to, że "dupiarz". Kto mówi bawidamek – odpowiedział, śmiejąc się, polityk. – Byłeś "dupiarzem"? – dopytywał dziennikarz.

– Oczywiście, że tak. A nie żadnym "bawidamkiem" – zapewnił prezydent stolicy.

twitter

"Nie wiem co mnie bardziej rozwala to, że prezydent Warszawy jest takim prostakiem, czy, że Onet uznał to za takie świetne i postanowił to wrzucić na tik tok" – skomentował wypowiedź Trzaskowskiego, którą pokazano w mediach społecznościowych, Śpiewak.

Czytaj też:

Jedna lista, czyli temat ucieczkowyCzytaj też:

Kto powinien zostać prezydentem? Tusk nie ma wątpliwości