Korupcja w PGNiG. CBA zatrzymało osiem osób

Akcja CBA została przeprowadzona w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze. Postępowanie dotyczy m.in. przyjmowania korzyści majątkowych przez osoby zatrudnione w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. Oddział w Zielonej Górze, w zamian za zachowania stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji, a także działania na szkodę PGNiG, wytwarzania i posługiwania się stwierdzającymi nieprawdę fakturami oraz prania pieniędzy.

W ostatnich dniach funkcjonariusze poznańskiej Delegatury CBA zatrzymali osiem osób, w tym pracownika Działu Elektrycznego i Automatyki PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze, oraz 7 właścicieli i pracowników firm z terenu województw wielkopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego oraz śląskiego zamieszanych w korupcyjny proceder.

Wszyscy usłyszeli już zarzuty w prokuraturze. Wobec jednego z zatrzymanych sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt. Natomiast wobec pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Prawie 600 tys. zł łapówki

"Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy świadczy m.in. o tym, że pracownik Działu Elektrycznego i Automatyki PGNiG w Zielonej Górze od marca 2020 roku do kwietnia 2021 roku, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wszedł w nieformalne porozumienie z właścicielami firm, na etapie prowadzonych postępowań przetargowych, przekazując im istotne informacje oraz sztucznie zawyżając wartości zleconych usług o kwotę co najmniej 588 tys. zł, czym w efekcie doprowadził PGNiG do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości" – czytamy w komunikacie CBA.

Następnie uzyskaną w ten sposób kwotę przyjął jako łapówkę pod pozorem zapłaty za rzekome usługi projektowe świadczone na rzecz tych podmiotów w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej, na podstawie faktur VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

Zatrzymany pracownik odpowiadał za realizację umów ramowych zawartych z różnymi podmiotami gospodarczymi na kompleksową obsługę serwisową urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach wydobywczych (przeglądów, napraw i serwisów rozdzielnic niskiego i średniego napięcia na terenie kopalń oraz magazynów gazu) podlegających zielonogórskiemu oddziałowi PGNiG.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że proceder mógł być prowadzony w dłuższym okresie czasu, a sprawcy uczynili sobie z niego stałe źródło dochodów. Sprawa ma charakter rozwojowy – podkreśla CBA.