Tusk stawia warunek działaczom, którzy chcą się znaleźć na listach

– Kto nie podróżuje, ten nie kandyduje – takie przesłanie miał przekazać posłom podczas ostatniego posiedzenia klubu Koalicji Obywatelskiej jego szef Borys Budka. "To parafraza słów Tuska, który kilka miesięcy wcześniej w ten sam sposób mobilizował działaczy do głosowania na sali plenarnej. Wiadomo już, że hasło rzucone przez szefa klubu spodobało się przewodniczącemu. A to oznacza jedno: politycy Platformy mogą zapomnieć o sezonie ogórkowym i leniwych wakacjach. Zgodnie z oczekiwaniami władz, ich kalendarze powinny pękać w szwach" – opisuje portal Interia.

– Na pewno każdy z nas, może z wyjątkiem Donalda Tuska, znajdzie jakiś tydzień na krótki urlop. Jeśli tak, to w trakcie sierpniowej przerwy od parlamentu. Generalnie jednak jesteśmy nastawieni na maksymalną aktywność – przekonuje Budka.

"Obecność obowiązkowa"

Ważnym elementem przedwyborczej mobilizacji ma być planowana na sobotę w Radomiu "Konwencja Przyszłości".

Donald Tusk ma nie tylko podsumować rok swoich rządów w partii, ale także wskazać rozwiązania, które od razu mogłyby pomóc Polakom w walce z inflacją czy drożyzną – wskazuje Interia.

– Dla tych, którzy w PO, na różnych szczeblach struktury, pełnią istotne funkcje, obecność jest praktycznie obowiązkowa. Będą też osoby spoza partii, społecznicy i inni, którzy się angażują w opozycję. Zaprosiliśmy również koalicjantów z KO Konwencja ma pokazać, że jesteśmy gotowi odsunąć PiS od władzy. Przeciwnicy tego, co dzieje się w Polsce, muszą mieć poczucie, kto chce wziąć na siebie ciężar rządzenia – mówi sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński, odpowiedzialny za techniczny aspekt wydarzenia.

Z kolei wiceszef PO Cezary Tomczyk zaznacza: – Wchodzimy w etap, który ma nas doprowadzić do zwycięstwa. To spotkanie, konwencja jest właśnie o tym. To będzie najważniejsze wydarzenie dekady w polityce. Obecnie KO jest jedyną siłą, która może je zorganizować, ale też wygrać wybory

Czytaj też:

Giertych kandydatem na Prokuratora Generalnego? Grodzki się tłumaczy