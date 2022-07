Nowe dane o COVID-19 w Polsce. Zmarły 24 osoby

Z nowych danych resortu zdrowia wynika, że w okresie od 7 do 13 lipca 2022 r. odnotowano 7 569 nowe zakażenia COVID-19 (w tym 1 084 ponownych zakażeń).

Chorzy to osoby z województw: mazowieckiego (1630), śląskiego (919), małopolskiego (708), pomorskiego (585), dolnośląskiego (565), wielkopolskiego (538), łódzkiego (416), zachodniopomorskiego (336), kujawsko-pomorskiego (323), lubelskiego (284), warmińsko-mazurskiego (253), podkarpackiego (206), świętokrzyskiego (189), opolskiego (174), podlaskiego (167), lubuskiego (147).

129 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Szczepienia przeciwko COVID-19

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, od początku pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 026 134 osoby. Od 7 do 13 lipca br. wykonano ponad 35,3 tys. testów na koronawirusa, łącznie wykonano ich ponad 36,5 mln.

Z danych ministerstwa wynika też, że liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi 22 519 910, zaszczepionych dawką przypominającą – 11 962 991, a trzecią dawką (osoby z obniżoną odpornością) – 225 820. Od początku pandemii łącznie wykonano 54 634 776 szczepień.

Niedzielski: Rekomenduję seniorom, by już teraz nosili maseczkę w pomieszczeniach

We wtorek szef MZ Adam Niedzielski odniósł się do sytuacji epidemicznej w Polsce i zwrócił się do seniorów.

– Widzimy nową falę COVID-19 wśród wielu członków Unii Europejskiej. Fala jest napędzana przez BA.4 i BA.5, które są wysoce zakaźne. W oparciu o obecne prognozy oczekuje się, że BA.4 i BA.5 staną się dominujące we wszystkich krajach europejskich, prawdopodobnie zastępując wszystkie inne warianty do końca lipca – powiedział niedawno Marco Cavaleri, dyrektor ds. szczepionek Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA).

