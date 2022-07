Bp McGovern sprzedaje rezydencję, by pomóc kobietom w ciąży

Rezydencja to dwupiętrowy dom z 13 pomieszczeniami. Poprzedni rezydujący w nim biskupi dbali o jego stan i regularnie go remontowali. Pieniądze ze sprzedaży zostaną wykorzystane głównie na fundusz macierzyński, ale także – jak czytamy na stronie diecezji – na „wsparcie katolickiej edukacji, duszpasterstwa młodzieży i ewangelizacji”. Biskup przeprowadzi się zaś do plebanii przy katedrze.

"Modliłem się i zastanawiałem się przed podjęciem tej decyzji przez wiele miesięcy" – napisał bp McGovern w komunikacie prasowym. "Mam nadzieję żyć w większej prostocie i jako duszpasterz uważam, że dochody ze sprzedaży domu będą lepiej wykorzystane, gdy zostaną przeznaczone dla matek w ciąży” – dodał.

Po orzeczeniu Sądu Najwyższego w sprawie aborcji biskup zaznaczył, że „daje ono świeżą nadzieję Amerykanom, którzy chcą pracować nad stworzeniem współczującej kultury, w której każda istota ludzka jest mile widziana, pielęgnowana w społeczności i chroniona przez prawo”.

Bp McGovern: Trzeba pomagać kobietom

„Ponieważ prawo aborcyjne w Illinois nadal należy do najbardziej ekstremalnych w kraju, wszyscy mieszkańcy muszą starać się pomagać kobietom w ciąży w przyjmowaniu dzieci, nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Oferując materialne, emocjonalne i duchowe wsparcie, wspólnota katolicka Illinois jest zaangażowana w zapewnienie ciężarnym matkom możliwości dokonania prawdziwego wyboru, buduje mosty, które pomogą kobietom w ciążach kryzysowych osiągnąć bezpieczną przyszłość dla siebie i swoich dzieci” – napisał duchowny.

Michael McGovern został mianowany biskupem przez papieża Franciszka w kwietniu 2020 r. W tym samym roku przejął rządy w diecezji, po przejściu na emeryturę bp. Edwarda Braxtona.

