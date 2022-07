"Nakaz zmniejszenia ogrzewania budynków". Wyciekł projekt komunikatu KE

Do projektu komunikatu Komisji Europejskiej dotarł portal wPolityce.pl. Projekt, według tego serwisu, ma zostać ogłoszony po zaplanowanym na środę lipca spotkaniu przedstawicieli państw członkowskich UE z unijną komisarz ds. energii Kadri Simson.

W dokumencie KE określa działania, "które państwa członkowskie powinny podjąć natychmiast i wspólnie, w duchu solidarności i z korzyścią dla wszystkich, aby znacznie zmniejszyć ryzyko braku równowagi między podażą a popytem następnej zimy i później, a tym samym zwiększyć naszą odporność i ograniczyć wpływ na ceny".

Jak osiągnąć "równowagę podaży i popytu"?

"Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu: państwa członkowskie muszą posiadać krajowe plany działań zapobiegawczych oparte na wspólnych ocenach ryzyka przeprowadzanych przez grupy regionalne zorganizowane wzdłuż szlaków dostaw. Zdefiniowano trzy krajowe poziomy kryzysowe: Early Warning, Alert i Emergency. Środki, jakie należy podjąć na każdym z tych poziomów, są określone w planach krajowych. Zasada jest taka, że ograniczenia przepływu gazu, racjonowanie i ograniczanie są przyjmowane w ostateczności, gdy wszystkie inne opcje – takie jak opcje zmiany paliwa alternatywnego – zostały wyczerpane, umożliwiając równowagę podaży i popytu w sytuacji awaryjnej" – wskazano w projekcie.

Co ważne, Komisja wyraża uznanie dla wkładu Polski i krajów bałtyckich w dywersyfikację dostaw energii. Jako godne naśladowania przykłady wymieniono m.in. inwestycje w Kłajpedzie, Świnoujściu oraz projekt Baltic-Pipe.

"Chociaż zależność od rosyjskich paliw kopalnych utrzymuje się na wysokim poziomie, a nawet wzrosła w ostatnich latach, powyższe wydarzenia znacznie poprawiły naszą sytuację w zakresie bezpieczeństwa dostaw i skutecznie stworzyły podstawy do położenia kresu uzależnieniu od jednego źródła rosyjskiego importu gazu dla wszystkich poszczególnych państw członkowskich poprzez połączenie zapewnienia dostępu do LNG i nowych źródeł gazu rurociągowego" – podkreślono w dokumencie ujawnionym przez wPoltiyce.pl.

Zmniejszenie zużycia gaz

Najważniejsze dla obywateli informacje znajdują się jednak dalej. "Symulacje wskazują, że przewidując zmniejszenie zapotrzebowania, operatorzy sieci mogliby zoptymalizować przepustowość sieci, przetransportować więcej gazu z zachodu na wschód w odpowiednim czasie i wypełnić więcej magazynów tam, gdzie są dostępne pojemności. To przewidywane, rozproszone zmniejszenie popytu ogólnie zmniejszyłoby wszelkie potencjalne niedobory o ponad połowę" – czytamy.

KE przedstawia pomysły na zmniejszenie zużycia gazu. Wśród nich "wdrożenie środków oszczędności gazu we wszystkich sektorach i zastosowanie inteligentnych kryteriów ustalania priorytetów określonych w załączonym dokumencie".

Najciekawszy fragment brzmi następująco: "Podczas (październik-marzec) duże oszczędności można osiągnąć, wdrażając alternatywne źródła ciepła do ogrzewania miejskiego, pompy ciepła w gospodarstwach domowych, kampanie na rzecz oszczędzania gazu skierowane do gospodarstw domowych w celu obniżenia temperatury na termostacie o 1°, ale także poprzez nakaz, gdy technicznie wykonalne jest, zmniejszone ogrzewanie budynków użyteczności publicznej, biur, budynków komercyjnych (w szczególności dużych budynków) [do 19°] oraz otwartych przestrzeni, takich jak tarasy zewnętrzne" .

