Ciekawe badanie. Co dziesiąty Polak chce opuszczenia UE

Na zlecenie serwisu rp.pl, agencja badawcza SW Research zapytała Polaków o to, jak władze naszego kraju powinny postępować w kontekście UE.

Respondentom postawiono następujące pytanie: "Jaki kierunek rozwoju Unii Europejskiej powinny popierać polskie władze?". Największa grupa respondentów odpowiedziała "powinny dążyć do zwiększenia zakresu kompetencji przysługujących państwom członkowskim" – 38,1 proc. Odmiennego zdania jest 26 proc. ankietowanych. Twierdzą oni, że rząd powinien dążyć do zwiększenia zakresu kompetencji przysługujących UE.

Niemal co dziesiąty badany (dokładnie 9,5 proc.) ocenił, że polskie władze powinny dążyć do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Zdania na temat kierunku rozwoju UE i stanowiska Polski w tej sprawie nie ma jedna czwarta pytanych (26,4 proc.).

– Rozszerzenie kompetencji państw członkowskich za słuszny kierunek rozwoju UE częściej uważają mężczyźni (41 proc.) niż kobiety (35 proc.). Taki kierunek rozwoju popiera 42 proc. badanych w wieku od 35 do 49 lat i 4 na 10 osób z wykształceniem co najmniej średnim. Częściej niż ogół respondentów odpowiedź tę wskazywali mieszkańcy miejscowości liczących od 20 tys. do 99 tys. osób (46 proc.) – komentuje Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji SW Research. – Zwiększenie zakresu kompetencji przysługujących Unii jest rozwiązaniem najbardziej popularnym wśród respondentów z miast wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (37 proc.) – dodaje.

Prezes PiS o relacjach z UE

Do trudnych relacji Warszawy z Brukselą odniósł się w sobotę prezes PiS.

– Myśmy wykazali maksimum dobrej woli. Z punktu widzenia traktatów nie mamy żadnych obowiązków, żeby słuchać Unii w sprawie wymiaru sprawiedliwości. Mówię teraz moje indywidualne zdanie, bo partyjnego jeszcze nie ma, ale ono jest krótkie: koniec tego dobrego – stwierdził podczas spotkania z mieszkańcami Płocka.

Kaczyński ocenił też: – Unia Europejska jest dobrym pomysłem, ale ci, którzy ją tworzyli, odwoływali się do idei chrześcijańskiej i nie przychodziło im do głowy, że Unia będzie nośnikiem lewackiej ideologii.

