Wypadek autokaru. Policja: Ustaliliśmy dane przewoźnika i pełną listę osób

– Ustaliliśmy dane przewoźnika, organizatora i pełną listę osób, które wyjeżdżały z Polski do Chorwacji. Te dane zostały przekazane stronie chorwackiej – oznajmił Ciarka, zapytany o wypadek polskiego autokaru.

Podano również, że ranni Polacy przebywają już w pięciu szpitalach na terytorium chorwackim.

Działania policji

Według Mariusza Ciarki, na którego powołał się portal Onet.pl, polscy policjanci w Chorwacji "rozmawiają z tymi poszkodowanymi, których stan na to pozwala". – Pamiętajmy, że najważniejsze jest udzielenie pomocy lekarskiej. Możemy prowadzić rozmowy tylko z tymi osobami, których stan na to pozwala. Takie rozmowy już są prowadzone przynajmniej w tych szpitalach, do których zostali dowiezieni poszkodowani najszybciej z miejsca zdarzenia – zaznaczył rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji.

Wcześniej Polska Policja informowała, iż funkcjonariusze, którzy na co dzień pełnią służbę w Chorwacji, zostali oddelegowani do wsparcia miejscowych służb. Policjanci będą się zajmować działaniami na miejscu tragicznego zdarzenia, a także nieść pomoc w placówkach medycznych, do których zostali przewiezieni ranni. "Polscy policjanci pełniący służbę w Chorwacji zostali skierowani do pomocy służbom chorwackim. Policjanci polscy z Rijeki są na miejscu tragedii, a pełniący służbę w okolicach Zagrzebia skierowani zostali do szpitali, w których umieszczono rannych" – przekazano w policyjnym komunikacie w tej sprawie.

Infolinia MSZ

W związku z wypadkiem polskiego autokaru, Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło specjalną infolinię. Mogą z niej korzystać bliscy ofiar oraz osoby, które podejrzewają, że członkowie ich rodzin mogli znajdować się w autokarze.

"Ambasada RP w Zagrzebiu uruchomiła infolinię + 385 148 99 414, pod którą członkowie rodzin ofiar mogą uzyskać informacje" – napisał w oświadczeniu resort.

