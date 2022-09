Lewica wzywa prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego

– Wzywamy, apelujemy i domagamy się od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego – poinformował w czwartek na konferencji w Sejmie szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, cytowany przez portal 300polityka.pl.

Jak oznajmił polityk, Rada Bezpieczeństwa Narodowego "w sprawach fundamentalnych, obronności i spraw wewnętrznych powinna stanowić odpowiedź na trudne pytania, a takich dzisiaj jest ich mnóstwo". – Bezpieczeństwo energetyczne, sytuacja wojenna na Ukrainie, sprawy dotyczące bezpieczeństwa rurociągów i dostaw do Polski węgla i gazu – to wszystko we wniosku, który dzisiaj do prezydenta Andrzeja Dudy złożymy, się znajduje – wymieniał parlamentarzysta.

W trakcie spotkania z przedstawicielami mediów Krzysztof Gawkowski zwrócił się także bezpośrednio do Andrzeja Dudy. – Panie prezydencie, zwracamy również uwagę na to, że to pan, jako przedstawiciel, najwyższy urzędnik w Polsce, mówił, że opozycja i rząd powinny w sprawie bezpieczeństwa mieć wspólne zdanie. Mieliśmy się często spotykać i miało nie być tematów tabu – powiedział członek Nowej Lewicy.

Propozycje opozycji

Po rozpoczęciu przez Rosję wojny na Ukrainie w lutym tego roku, prezydent Andrzej Duda dość regularnie zwoływał posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas spotkań relacjonował bieżące wydarzenia związane z rosyjską agresją zbrojną. Głowa państwa podkreślała bardzo dobrą, propaństwową i merytoryczną atmosferę rozmów z przedstawicielami klubów i kół polskiego parlamentu.

– To nie była żadna polityczna debata, to była bardzo konkretna rozmowa na temat ważnych polskich spraw związanych z bezpieczeństwem i sytuacją militarną Polski w kontekście szczytu NATO, obecności sojuszniczej w naszym kraju i na wschodniej flance, jak również szeregiem bardzo ciekawych propozycji na przyszłość, zgłaszanymi przez przedstawicieli zwłaszcza stronnictw parlamentarnych opozycyjnych – mówił Duda po Radzie na początku lipca br.

Wówczas spotkanie odbyło się tuż po szczycie NATO w Madrycie.

