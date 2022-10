Rozłam wśród policjantów? Chodzi o planowany strajk

Reporterzy radia RMF FM podali w czwartek, że część członków NSZZ "Solidarności" Policji nie weźmie udziału w listopadowym proteście w stolicy. Chodzi o policjantów z województw małopolskiego i lubuskiego. Funkcjonariusze argumentują, że być może w przeddzień zaplanowanej demonstracji dojdzie do porozumienia z rządem oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, więc ich przyjazd do Warszawy jest "bezcelowy", a do tego "bardzo kosztowny".

Niektórym związkowcom nie podoba się także forma strajku – relacjonują dziennikarze. "W Krakowie zdecydowano, że 9 listopada policjanci będą pikietować przed urzędem wojewódzkim, wyjdą też z jednostek. Ponadto, zawyją syreny" – przekazano.

10 postulatów policyjnej "Solidarności"

Na początku października funkcjonariusze policji, zrzeszeni w największych związkach zawodowych polskich służb mundurowych, spotkali się z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim oraz wiceszefem MSWiA Maciejem Wąsikiem. Przedstawiciele Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność" nie wzięli jednak udziału w rozmowach. Wcześniej, 30 września br. podjęli decyzję o akcji protestacyjnej. Tego dnia do Sejmu trafił projekt ustawy budżetowej, a w nim zapisy o waloryzacji uposażeń policjantów na poziomie 7,8 proc., zamiast żądanych przez wszystkie centrale związkowe, w tym NSZZ "Solidarność", 20 proc.

Policjanci zrzeszeni w "Solidarności" twierdzili, że nikt nie chce ich słuchać. Poza waloryzacją kwoty bazowej na poziomie 20 proc, policyjny NSZZ domaga się wypłaty jednorazowego dodatku inflacyjnego w kwocie 5 tys. złotych netto. Wśród 10 postulatów pojawiły się także punkty dotyczące wypłaty zaległych świadczeń socjalnych czy wprowadzenia nowego świadczenia motywacyjnego. Policjanci grożą, że jeżeli nie dojdzie do porozumienia z władzą, to jesienią "zapanuje psia grypa", ponieważ funkcjonariusze masowo będą iść na zwolnienia lekarskie.

Czytaj też:

Protest służb mundurowych. Warszawę czeka paraliż?Czytaj też:

Manifestacja NSZZ "Solidarność" w Warszawie. "Największa od lat"