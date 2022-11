"Padł rekord". Pracownicy Agory zapisują się do związków zawodowych, boją się zwolnień

"Przyczyną zamierzonych zwolnień grupowych jest dążenie spółki do podniesienia efektywności procesów funkcjonujących w spółce oraz redukcja kosztów działalności. Z uwagi na czynniki ekonomiczno-finansowe tj. kryzys gospodarczy wywołany przez konflikt w Ukrainie, skutkujący m.in. wzrostem cen papieru oraz z uwagi na niekorzystne prognozy dotyczące rozwoju gospodarki w najbliższych kwartałach wymagane są zmiany struktury organizacyjnej spółki" – podano w ubiegły piątek, w komunikacie Agory na temat zwolnień.

Jak informowała spółka, zamiarem zarządu jest przeprowadzenie zwolnień do 84 pracowników zatrudnionych w spółce (co stanowi 5,9 proc. wszystkich zatrudnionych na 28 października 2022 roku), w okresie od 21 listopada do 20 grudnia 2022 roku.

Pracownicy zapisują się do związków zawodowych

Tymczasem jak ustalił serwis Wirtualne Media, w reakcji na upublicznienie informacji o zwolnieniach, od ubiegłego piątku szybko rośnie liczba członków związków zawodowych działających przy Agorze.

Waldemar Paś, szef Komitetu Obrony "Gazety Wyborczej" nie chce zdradzić ile osób się zapisało, jednak zapewnia, że odnotowano "rekordowe zainteresowanie. – Niektórzy się zapisują od razu, inni biorą deklaracje, rozważają. Wrócą albo i nie, ale to i tak sukces – tłumaczy Paś.

Również przewodnicząca związku zawodowego NSZZ "Solidarność" w Agorze i Inforadiu Adriana Rozwadowska nie chce zdradzić ile osób się zapisało.

– Ludzie się boją o swoją przyszłość w firmie, dlatego szukają obrony ze strony związków – tłumaczy jednocześnie Rozwadowska i dodaje: "W dniu ogłoszenia zwolnień padł nasz rekord zapisów dokonanych jednego dnia". – A nas to wyłącznie cieszy i zapraszam wszystkich i wszystkie do zapisania się, bo tylko idąc razem zyskujemy siłę przetargową, żeby rozmawiać z zarządem Agory jak równy z równym – podkreśla.

Dzisiaj związkowcy mieli rozmawiać z zarządem spółki o warunkach zapowiedzianych zwolnień.

"Pracownicy Agory, kiedyś pierwsi i najgorliwsi janczarzy balcerowiczyzmu, dziś "nie radzą sobie w transformacji", "nie potrafią konkurować na wolnym rynku" i "przyjmują postawy roszczeniowe". A to się porobiło, panie Adamie!!!" – skomentował sytuacje w Agorze publicysta Rafał Ziemkiewicz.

