Morawiecki: Dziś przedstawiamy kolejny duży i ważny program

Premier Morawiecki wraz z wicepremierem i ministrem kultury Piotrem Glińskim odwiedzili w środę Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, gdzie przedstawili założenia programu Polski Ład dla zabytków. W jego ramach rząd będzie finansował 98 proc. kosztów rewitalizacji obiektów zabytkowych na terenie gminy. Wnioski mają być składane przez władze samorządów.

Troska o polskie zabytki

Podczas swojego wystąpienia premier Morawiecki stwierdził, że "w Polsce zawsze musieliśmy czekać". Dotyczyło to nie tylko odzyskania niepodległości czy przywrócenia sprawiedliwości społecznej, ale także rewitalizacji polskich zabytków.

– Dziś z panem premierem Piotrem Glińskim mamy ogromną radość, aby przedstawić kolejny bardzo duży, bardzo ważny program odbudowy pamięci po polskich zabytkach, które z kolei mają przywrócić ten dawny blask. Często są one dumą lokalnej społeczności, często one mogą być magnesem przyciągającym innych do zapoznania się z lokalną kulturą – powiedział Morawiecki.

Premier podkreślił, że "praca przy zabytkach to także inwestycja (...) w gospodarkę lokalną". Według pierwszych szacunków, program może objąć dziesiątki tysięcy obiektów, które będą mogły zostać odrestaurowane.

Nowy Polski Ład

Szef rządu wskazał, że "Nowy Polski Ład dla zabytków ma na celu odbudować blask tych mniejszych i większych budynków w całej Polsce lokalnej".

– Inwestycja będzie finansowana z budżetu państwa polskiego do 98 proc., a więc wkład własny 2 proc. lub niewiele więcej. W 3 kategoriach, do 150 tysięcy jeden wniosek, 500 tysięcy drugi wniosek i 3,5 miliona trzeci wniosek. Jestem przekonany, że ten program pozwoli nam naprawdę ujrzeć piękno Polski w każdym jej zakątku – podkreślił premier i dodał, że ogłoszony dziś program jest "kwintesencją tego, w co wierzymy i co robimy, czyli łączenie i szacunek dla tradycji, dla kultury, dla historii, dla przeszłości, ale także inwestycja w teraźniejszość".

