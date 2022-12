Zablokowano konto Radia Maryja na Facebooku

Rozgłośnia informuje, że w wyniku blokady nie jest możliwe publikowanie żadnych postów na profilu. Nie ma także żadnych merytorycznych przesłanek ku zablokowaniu konta.

Kierownictwo stacji przypomina, że decyzja Facebooka nastąpiła w przededniu 31. rocznicy powstania rozgłośni.

Ekspertka: To łamanie prawa

Poproszona o komentarz do całej sytuacji dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dr Jolanta Hajdasz stwierdziła, że swoją decyzją Facebook łamie polskie i unijne prawo.

– To skandaliczne nadużycie pozycji, jaką mają media społecznościowe na całym świecie. Bardzo często dotyczy to facebook’a, który z niewiadomych przyczyn znienacka blokuje w Polsce konta tradycyjnych mediów czy osób o konserwatywnym, prawicowym lub katolickim profilu. Często mam z tym do czynienia w Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich –powiedziała ekspertka w rozmowie z Radiem Maryja.

Cenzura w social mediach?

Na początku stycznia tego roku administratorzy największego portalu społecznościowego na świecie usunęli konto należące do partii Konfederacja.

Po zlikwidowaniu głównego profilu, politycy partii założyli drugie konto w serwisie. Tym razem nie odnosiło się ono do całego ugrupowania politycznego, ale konfederackiego koła poselskiego, które w swoich szeregach posiada 11 parlamentarzystów w bieżącej kadencji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Jednocześnie zaznaczono, iż kontynuowane będą starania dotyczące odzyskania pierwotnego profilu. Jednak także to konto zostało zablokowane.

Innym przykładem cenzury w mediach społecznościowych jest usunięcie przez serwis YouTube kanału wRealu24.

"YouTube skasował wszystkie kanały Telewizji wRealu24, system ewidentnie jest wściekły na nas za MARSZ POLSKOŚCI i to, że zgromadziliśmy 15 sierpnia w Warszawie tysiące polskich patriotów. Nie będę udawał, że nie jestem zaskoczony i czekamy na kolejne sztuczne ataki" – komentował wtedy sytuację redaktor naczelny serwisu Marcin Rola.

