Ćwiczenia dla uposażonych fallicznie

Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków II Kochani, pewnie słyszeliście, iż istnieje plan wzywania osób uposażonych fallicznie na ćwiczenia wojskowe.

Takie na miesiąc, poza domem, z rekompensatą niższą niż miesięczne zarobki, przymusowe. Nasze frendziary z kolektywu próbowały zrobić z tego narrację, iż znów jest to uprzywilejowanie białych cisheteroseksualnych mężczyzn, ale kiedy zobaczyły, iż my się wcale nie cieszymy, a wręcz przeciwnie, zaczęły dyskutować, czy powinny apelować o objęcie ćwiczeniami także waginoosób. Niestety, nie doszły jeszcze do porozumienia, iż są one dwie, ale nurtów feministycznych reprezentują przynajmniej pięć, chociaż kobiecim i feminizm lesbijski są dość płynne.