Polska występuje do senatorów z Teksasu i Florydy o wsparcie ws. reparacji

O szczegółach w oficjalnym komunikacie informuje MSZ.

"Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, Pełnomocnik Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945, zwrócił się w dniu 12 stycznia 2023 do Senatora Teda Cruza z Teksasu i do Senatora Ricka Scotta z Florydy z prośbą o wsparcie naszych działań w sprawie uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską odszkodowań za straty wyrządzone niemiecką agresją i okupacją w latach 1939-1945 oraz o podjęcie działań legislacyjnych przez Kongres USA, służących zbadaniu asymetrii w traktowaniu przez Niemcy państw pokrzywdzonych w czasie II wojny światowej, zmierzających do dogłębnej analizy problemu niewypłacenia przez Niemcy Polsce reparacji i wsparcia naszych roszczeń odszkodowawczych, przedstawionych w nocie dyplomatycznej z 3 października 2022 r. Do senatorów zostanie wysłany także Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945 w języku angielskim" – czytamy.

Polska prowadzi ofensywę dyplomatyczną

MSZ zaznacza, że "jest to kolejna inicjatywa dyplomatyczna podjęta przez Polskę po wystosowaniu listów do UNESCO, Rady Europy i ONZ oraz do wybranych Komisji Kongresu USA. Skierowanie prośby Polski do wpływowych senatorów amerykańskich jest kolejnym krokiem zmierzającym do wyegzekwowania odszkodowań".

"Mamy nadzieję, że odpowiednia analiza prawodawców amerykańskich przyczyni się do zrewidowania stanowiska przez Berlin w kwestii odszkodowań dla Polski. Liczymy na to, że Republika Federalna Niemiec podejmie wreszcie systemowe działania prowadzące do zrekompensowania strat poniesionych przez Polskę ze strony Niemiec w wyniku nowej sytuacji, w której senatorowie i kongresmeni najpotężniejszego w wolnym świecie sytemu politycznego rozpoczną analizę naszego Raportu i naszych argumentów" – wskazuje resort spraw zagranicznych.

Raport o stratach wojennych Polski i odpowiedź Niemiec

1 września 2022 r. na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Zespół pod kierownictwem Arkadiusza Mularczyka oszacował straty Polski w wyniku rozpętanej przez Niemców wojny na 6 bln 220 mld 609 mln zł. Autorzy raportu podkreślają, że roszczenia odszkodowawcze Polski wobec Niemiec nie wygasły i nie uległy przedawnieniu.

Na początku października ub.r. minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną dotyczącą reparacji wojennych. Dokument został oficjalnie przekazany stronie niemieckiej. W odpowiedzi rząd w Berlinie oświadczył, że uważa ten temat za zamknięty i nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie.

