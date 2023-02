Duda spotka się ze Stoltenbergiem, królem Karolem i kanclerzem Scholzem

Prezydent Andrzej Duda w najbliższy czwartek spotka się z władzami NATO, odwiedzi Wielką Brytanię, a także weźmie udział w 52. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Duda: Ruszamy z ofensywą dyplomatyczną

– Najbliższe dwa tygodnie będą bardzo aktywne w przestrzeni międzynarodowej. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa i wizyta prezydenta USA (Joe Biden przyleci do Polski w dniach 20-22 - red.) to najważniejsze punkty. To będzie czas spotkań związanych z budowaniem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej – mówił podczas konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda.

– Zależy nam na tym, aby wzmacniać bezpieczeństwo Polski i aby szczyt NATO zaowocował w dobre decyzje dla wschodniej flanki NATO, także na temat wzmocnienia infrastrukturalnego – tłumaczył polityk.

– Chcemy skłonić naszych sojuszników do tego, by skierowano do tej części Europy większe siły militarne – podkreślił.

– Ruszamy z ofensywą dyplomatyczną – dodał prezydent, zapowiadając na wtorek spotkanie z prezydent Słowacji Zuzana Čaputovą i prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą. Jak tłumaczył Duda, rozmowy te związane są z faktem, że to Słowacja jest gospodarzem najbliższego szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki, a tegoroczny szczyt NATO odbędzie się w Wilnie (11-12 lipca 2023).

W tym tygodniu prezydent Duda spotka się także z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Przypomnijmy, że Bukaresztańska Dziewiątka to kraje wschodniej flanki NATO: Polska, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Węgry. B9 została formalnie powołana z inicjatywy prezydentów Polski Andrzeja Dudy i Rumunii Klausa Iohannisa 4 listopada 2015 r.

Celem B9 jest budowanie jedności w ramach NATO poprzez uzgodnienie wspólnego stanowiska regionu, poparcie dla dalszej strategicznej adaptacji NATO i wojskowego wzmocnienia wschodniej flanki – podaje Kancelaria Prezydenta RP.

Spotkania prezydenta Dudy

Według informacji podanych przez KP RP wynika, że w najbliższy czwartek Andrzej Duda weźmie udział w spotkaniu w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli, gdzie spotka się z Sekretarzem Generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego Jensem Stoltenbergiem.

Z Brukseli przywódca uda się do Londynu, gdzie 16 i 17 lutego Duda będzie rozmawiać m.in. z premierem Rishim Sunakiem i królem Karolem III.

Z Wielkiej Brytanii prezydent uda się do Monachium, gdzie w dniach 17-18 lutego odbędzie się 59. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa.

