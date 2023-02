Kwaśniewska: Gwałt jest zbrodnią

zbrodniŚrodowiska lewicowe od wielu lat domagają się zmiany definicji gwałtu, tak aby łatwiej było sądzić sprawców przemocy seksualnej.

Przypomnijmy, że obecnie gwałtem jest "zmuszenie drugiej osoby do obcowania płciowego". "Zmuszenie" dzieje się na drodze przemocy fizycznej, nadużywania władzy czy za pomocą podstępu. Za gwałt uznaje się także sytuacje, w których ofiara nie mogła wyrazić świadomej zgody na seks. Minimalną karą za gwałt są dwa lata pozbawienia wolności.

Spot Lewicy. Tylko "tak" oznacza zgodę

14 lutego, w dniu kiedy wiele osób świętuje Walentynki, dzień zakochanych obchodzony w dniu św. Walentego, Lewica po raz kolejny wraca do kwestii zmiany definicji gwałtu.

We wtorek politycy ugrupowania zorganizowali konferencję poświęconą temu tematowi, a także zaprezentowali spot. W krótkim nagraniu kobiety tłumaczą dlaczego potrzebna jest zmiana definicji gwałtu.

– Bo gwałt to nie jest jakiś tak występek – tłumaczy na początku spotu dziennikarka Magda Mołtek, dodając później, że aż 80 proc. kobiet doświadczyło niechcianych zachowań seksualnych.

twitter

– Bo mamy dość tolerowania przemocy i zawieszania kar więzienia dla bandytów – podkreśla natomiast jedna z liderem Strajku Kobiet Magda Lempart. – Bo tylko co setny gwałciciel trafia do więzienia – dodaje pisarka Sylwia Chutnik.

Reżyser Agnieszka Holland zwraca natomiast uwagę, że tylko co dziesiąta skrzywdzona kobieta zgłasza gwałt, a w wypadku mężczyzn, jest co co dwudziesty poszkodowany.

– Prawo musi chronić ofiary, a nie sprawców –stwierdza feministka, prof. Magdalena Środa. Jak zwrócono również uwagę spocie, ofiary innych przestępstw – jak kradzież czy pobicie – nie są pytane o okoliczności zdarzenia, jak ubiór, swoje zachowanie czy wygląd.

– Pamiętaj, gwałt jest zbrodnią, tylko "tak" oznacza zgodę. Popieram tę kampanie całym sercem i Ciebie o to proszę – mówi na koniec nagrania była Pierwsza Dama Jolanta Kwaśniewska.

Czytaj też:

Gwałt na 15-latce. Zatrzymano czterech afgańskich imigrantówCzytaj też:

"Gwałty, morderstwa...". Ukraina o udziale Rosji w igrzyskach olimpijskich