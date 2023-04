"Akceptowalne warunki pokoju". Premier: Jesteśmy o krok bliżej od naszego celu

W KPRM zakończyły się rozmowy premiera Polski Mateusza Morawieckiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Następnie odbyła się wspólna konferencja prasowa, podczas której polski polityk poruszył kilka istotnych kwestii. Zapewnił, że rozmawiano m.in. o problemie z ukraińskim zbożem. Pojawił się także temat zakończenia wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą i przyszłego pokoju.

Morawiecki: Ukraina zdefiniuje akceptowalne warunki pokoju

– Nie ma mowy o resecie z barbarzyńską Rosją bez rozliczenia zbrodni, ale przede wszystkim trzeba podkreślić że to od Ukrainy musi zależeć to, co Ukraina zdefiniuje jako akceptowalne dla niej warunki pokoju, bezpieczeństwa i tego, czego wszyscy byśmy sobie dzisiaj życzyli. Ale to zależy od Ukrainy – powiedział Mateusz Morawiecki.

Morawiecki: Chcemy żyć w pokoju

– Rosja już przegrała wojnę i walkę o ukraińskie dusze. Jestem przekonany, że Rosja przegra też tę wojnę o Ukrainę, a finalnie przegra toczoną od wieków grę i wojnę o dominację nad naszym regionem. Chcemy żyć w pokoju, chcemy się normalnie rozwijać. Jestem przekonany, że dzięki tej bohaterskiej obronie Ukrainy jesteśmy o krok bliżej do tego naszego celu – powiedział premier.

– 24 lutego było dla nas jasne, że rozpoczęła się nowa epoka, początek końca rosyjskiego imperializmu, rosyjskiego kolonializmu i nowe otwarcie polsko-ukraińskiego rozdziału oparte o prawdę i współpracę. Ta potworna wojna zbliżyła narody do siebie, a nasza przyjaźń będzie fundamentem bezpieczeństwa Europy Środkowej na wiele dziesięcioleci, a może nawet dłużej – mówił dalej Morawiecki.

Premier: Konieczne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej

W trakcie konferencji szef rządu wspomniał także o konieczności załatwienia sprawy rzezi wołyńskiej.

– Mieliśmy bardzo trudną historię i dziś jest szansa, by tę historię pisać na nowo i oprzeć ją na prawdziwe. O tym rozmawialiśmy w KPRM, o tragicznych mordach na Wołyniu i o tym, jak powinniśmy dochodzić prawdy. Otrzymać zgodę na ekshumacje i bardzo mocno o to zabiegamy – przekazał Mateusz Morawiecki.

Podpisano memorandum

W ramach spotkania w KPRM, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz premier Mateusz Morawiecki wzięli udział w podpisaniu umów dwustronnych między Polską a Ukrainą w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

W obecności liderów podpisane zostało memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy, a także porozumienie spółek zbrojeniowych o współpracy w zakresie wspólnego wytwarzania amunicji czołgowej kaliber 125 mm.

