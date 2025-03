Tusk pisze o Katyniu. Nawiązanie do Ukrainy

Premier Donald Tusk we wpisie opublikowanym na portalu X odniósł się do zbrodni dokonanej w Katyniu w 1940 roku przez Rosjan na polskich oficerach. Jednocześnie nawiązał do obecnej sytuacji międzynarodowej – trudnych rozmów o warunkach zawieszenia broni na Ukrainie.

"5 marca 1940 roku w Moskwie zapadła decyzja o wymordowaniu ponad 22 tysięcy polskich jeńców wojennych. Pamięć o kłamstwie i zbrodni katyńskiej niech będzie przestrogą dla świata. Nazywajmy zawsze rzeczy po imieniu: zbrodnia jest zbrodnią, ofiara – ofiarą, agresor – agresorem" – napisał szef polskiego rządu. Kolejny raz Tusk wyraził w ten sposób wsparcie Warszawy dla Kijowa.

Morawiecki: Przez Tuska za chwilę może być po wszystkim

Były premier Mateusz Morawiecki opublikował na swoim profilu w serwisie X spot krytykujący premiera Donalda Tuska za bezczynność rządu podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

– Najpierw nazywa prezydenta USA rosyjskim agentem. Następnego dnia mówi, że to jego przyjaciel. Kolejnego, że Europa poradzi sobie bez USA i jakiś olbrzym się obudził. Wieczorem tego samego dnia mówi, że jednak sobie nie poradzi. Co powie dzisiaj? On sam tego nie wie" – mówi narrator w spocie. – Najgorsze, że on nie tylko nie wie, co mówi, ale nie wie, co robić. Inni działają, organizują szczyty, ustalają między sobą, a Tusk siedzi i czeka, co ustalą i mu przekażą. To wszystko podczas polskiej prezydencji w Radzie UE. Przez ten brak aktywności za chwilę może być po wszystkim, a po amerykańskich żołnierzach w Polsce pozostanie pustka. Panie Tusk do roboty! – słychać na nagraniu.

"Jeśli szukacie polityków, który potrafią mieć jedno zdanie rano, a inne wieczorem, to jest ich dwóch. Mistrz i uczeń. Przed państwem mistrz" – napisał Morawiecki w komentarzu do spotu.

Czytaj też:

Rzecznik Kremla wskazał "najlepsze miejsce" do rozmów o UkrainieCzytaj też:

Ukraina dementuje słowa Trumpa. "Nie było listu od Zełenskiego"Czytaj też:

Wielka Brytania dostała zakaz od USA. Chodzi o Ukrainę