Ukraina dementuje słowa Trumpa. "Nie było listu od Zełenskiego"

Donald Trump, który wystąpił w środę przed połączonymi izbami Kongresu, poinformował, że strona amerykańska otrzymała list od prezydenta Ukrainy. – Otrzymaliśmy pismo od prezydenta Zełenskiego, że Ukraina jest gotowa usiąść do stołu negocjacyjnego i podpisać umowę ws. minerałów – powiedział amerykański przywódca.

Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę. Jak podkreślił, "nieustannie pracuje nad zakończeniem brutalnego konfliktu. – Miliony Ukraińców i Rosjan zostało niepotrzebnie zabitych lub rannych w tym przerażającym i brutalnym konflikcie, bez widocznego końca – mówił prezydent USA.

Przypomnijmy, że w piątek doszło do kłótni przywódców w Gabinecie Owalnym, w związku z czym nie podpisano umowy o wydobyciu metali ziem rzadkich przez USA na terytorium Ukrainy.

Tymczasem służby prasowe prezydenta, a także ambasada Ukrainy w Waszyngtonie poinformowały w środę, że w wystąpieniu w Kongresie prezydent USA Donald Trump cytował słowa Zełenskiego, opublikowane w mediach społecznościowych o gotowości do negocjacji, a nie osobny list.

"W bardzo trudnej sytuacji wszyscy idziemy naprzód, rozbudowujemy relacje i promujemy nasze priorytety. Prezydent Donald Trump odczytał w swoim orędziu komentarz naszego prezydenta i powiedział: doceniam, że napisał ten list" – przekazała ambasador Ukrainy w USA Oksana Markarowa.

W Kongresie Donald Trump zacytował fragment rzekomego listu, jaki otrzymał od Wołodymyra Zełenskiego, w którym prezydent Ukrainy zadeklarował gotowość, "by jak najszybciej zasiąść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć osiągnięcie trwałego pokoju" i podpisać umowy o minerałach.

– Doceniam ten list. Dostałem go przed chwilą. Jednocześnie prowadziliśmy poważne rozmowy z Rosją i otrzymaliśmy silne sygnały, że są gotowi na pokój. Czyż to nie byłoby piękne? – zaznaczył Trump. – Czas zakończyć to szaleństwo – dodał.

Rzecznik prasowy Wołodymyra Zełenskiego Serhij Nykyforow oświadczył, że Trump mówił właśnie o komentarzu Zełenskiego w mediach społecznościowych i że nie było osobnego listu.

