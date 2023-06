Wizyta szefa MON w Korei Południowej

Jak czytamy w komunikacie resortu obrony, w czasie wizyty szef MON spotka się z swoim koreańskim odpowiednikiem ministrem Panem LEE Jong-sup oraz odpowiadającym za program zakupów obronnych ministrem EOM Donh-Hwan, a także z-cą szefa doradcy bezpieczeństwa LIM Jong-deuk. W czasie tych spotkań omówiona zostanie dalsza współpraca wojskowa pomiędzy Polską i Koreą Południową.

7 czerwca, wicepremier Błaszczak weźmie udział w oficjalnym roll-out, czyli uroczystym wyprowadzeniu z zakładów KAI Factory pierwszego samolotu FA-50 Fighting Eagle z kontraktu dla Polski. Będzie także obserwował, wraz ze swoim koreańskim odpowiednikiem, szkolenia ogniowe m.in. z wykorzystaniem systemu artylerii rakietowej K239 Chunmoo oraz K9.

Ministrowie Polski i Korei podpiszą Memorandum o Porozumieniu (MOU), na mocy którego powstanie the Joint Korean-Polish Committee (JKPC) on Cooperation in the Fields of Defenceand Defence Industry. W programie zaplanowane jest pierwsze posiedzenie tej rady, której będą przewodniczyć ministrowie obrony, a będzie się ona składać z 6 komitetów roboczych,których głównym zdaniem będzie zacieśnianie współpracy wojskowej, edukacji i badań rozwojowo-naukowych.

Plan wizyty przewiduje również spotkania z przedstawicielami koreańskiego przemysłu zbrojeniowego, których wiodącym tematem będzie przyspieszenie wzmocnienia potencjału obronnego Wojska Polskiego z udziałem polskiego przemysłu obronnego współpracującego w tym względzie m.in. z koncernami koreańskimi.

Współpraca Warszawa-Seul

16 września 2022 w Mińsku Mazowieckim, szef MON zatwierdził 2 umowy wykonawcze dotyczące pozyskania od strony koreańskiej lekkich samolotów bojowych FA-50 w konfiguracji analogicznej do zamawianej przez Siły Powietrzne Republiki Korei wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym oraz usługą wsparcia technicznego. 12 samolotów z tego kontraktu trafi do Wojska Polskiego już w tym roku.

"Przyjęty etapowy sposób pozyskiwania sprzętu wojskowego pozwoli na optymalne zarządzanie projektem, a w szczególności umożliwia szybkie osiągnięcie, już w pierwszym etapie, wymaganych przez Siły Zbrojne RP zdolności operacyjnych i szkoleniowych poprzez zasilenie Sił Powietrznych nowoczesnym sprzętem wojskowym, kompatybilnym z samolotami F-16 C/D Block 52+ oraz zakontraktowanymi samolotami V generacji F-35A" – zaznacza MON.

Z przemysłem koreańskim realizowane są ponadto kontrakty na czołgi K2 Black Panther; wieloprowadnicowe wyrzutnie K239 CHUNMOO oraz haubice samobieżne K9 Thunder. Pierwsze czołgi K2 i haubice K9 już dotarły do Polski.

