Laptopy dla uczniów i nauczycieli. Senat przyjął poprawki do ustawy

Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z przyjętymi poprawkami, prawo do bonu na zakup laptopa przysługiwać ma także nauczycielom przedszkoli, zatrudnionym na dzień 30 września danego roku szkolnego. Poprawki doprecyzowują także, że w przypadku braku wystarczającej liczby laptopów dla uczniów klasy objętej wsparciem, organ prowadzący szkołę, w terminie do 30 dni występuje do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o dodatkowe.

Senat dookreślił, w jakiej sytuacji nauczycielowi nie przysługuje prawo do bonu.

Celem ustawy jest wyposażenie uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych w laptopy oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w bony na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego.

Laptopy dla czwartoklasistów od nowego roku szkolnego

Działanie to będzie realizowane od roku szkolnego 2023/2024. Urząd obsługujący ministra do spraw informatyzacji co roku będzie dokonywał zakupu centralnego, na podstawie danych liczbowych przekazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Następnie laptopy będą trafiały do organów prowadzących szkoły, które będą przekazywały na własność sprzęt rodzicom uczniów klas IV szkół podstawowych. Laptopy uzyskane w ramach ustawy nie będą mogły ulec zbyciu przez okres pięciu lat.

Projektowana ustawa zakłada także przekazywanie nauczycielom szkół podstawowych bonu o wartości 2,5 tys. zł na zakup laptopa. Z bonu będzie można skorzystać do końca 2025 r.

Środki na zakup sprzętu komputerowego w roku szkolnym 2023/2024 mają pochodzić z budżetu Unii Europejskiej w ramach KPO, a w następnych latach ze środków budżetowych.

