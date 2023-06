Konwencja Konfederacji. Braun: Rok, w którym dokona się przełom

– Długa droga za nami i jeszcze dłuższa otwiera się w tym roku, który będzie wspominany jako ów rok, w którym dokonał się przełom. Wiele już się wydarzyło i jeszcze więcej się zdarzy. (…) To jest już Konfederacja sezon piąty. Każdy sezon obfitował w atrakcje, które fundowali nam nasi przeciwnicy, wrogowie Polski, wrogowie wolności, normalności i godności Polaków. Fundowali nam rozmaite napięcia i przeciążenia, część z tych napięć zafundowaliśmy sobie sami. Tylko w Konfederacji możliwe jest realne współdziałanie bez iluzji, bez fikcji, bez urojenia wielkiej komunii dusz, a jednak działamy praktycznie i osiągamy praktyczne efekty – powiedział Grzegorz Braun.

Braun: Nas przecież miało nie być

– Jakie to efekty? Najpierw słomka, patyczek, teraz już potężny kij do wkładania w szprychy, w tryby tej maszyny, która nas miele, która chciałby nas pozbawić wszystkiego, co do życia najbardziej potrzebne – dodał poseł. – Tylko w Konfederacji możemy tak pięknie się różnić, żeby tak pięknie tryumfować, bo to jest czas naszego tryumfu - nas przecież w ogóle miało nie być – powiedział Braun, przypominając reakcje mediów na zawiązanie Konfederacji.

– Byliśmy upychani pod próg, w muł. Jeśli się do nas odnoszono to wyłącznie jako do figur służących do straszenia grzecznych czytelników Gazety Wyborczej i Gazety Polskiej – kontynuował Braun. Tę etatową rolę bardzo sobie cenimy i nie chcemy z niej zrezygnować – dodał na marginesie.

W dalszej części wystąpienia lider Korony mówił m.in. o tym, że Konfederacja chce odzyskać i utrzymać wolność, normalność i majętność dla Polaków.

– Bardzo dziękuję za te minione lata. Z Panem Bogiem w sezon szósty, będzie się działo – powiedział Braun.

Program Konfederacji "Konstytucja wolności"

Krzysztof Bosak poinformował, że ugrupowanie publikuje 100-stronicowy program o nazwie "Konstytucja wolności”. Zwrócił uwagę, że na czoło programu Konfederacja wysuwa cztery postulaty.

To proste i niskie podatki, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, mieszkania tańsze o 30 proc. dzięki zniesieniu licznych niepotrzebnych regulacji, gotówka chroniona konstytucją. – Spokojnie robimy swoje. Musimy budować poparcie. Czy to jest radykalizm? To jest normalna polityka – podkreślił Bosak.

Bosak podkreślił, że odpowiedź na pytanie, czy Konfederacja chce rządzić z PiS, czy z PO jest bardzo prosta. Konfederacja nie chce rządzić z żadną z tych partii.

Czytaj też:

Braun skomentował incydent z Grabowskim. "Nie chodzi o nasze dobre samopoczucie dziś"