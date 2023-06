Prezydent Duda zwołał naradę w BBN. Znamy temat rozmów

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego trwa narada zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę w związku z przygotowaniami do lipcowego szczytu NATO w Wilnie. W spotkaniu uczestniczą: minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz ambasador RP przy NATO Tomasz Szatkowski.

Jak poinformowało BBN w komunikacie, umieszczonym na portalu społecznościowym Twitter, omówione zostaną wnioski z ostatnich konsultacji sojuszniczych głowy państwa w Hadze oraz z wizyty w Kijowie.

Prezydent Andrzej Duda w Kijowie

W czwartek prezydenci Ukrainy, Polski oraz Litwy spotkali się w Kijowie w formacie Trójkąta Lubelskiego. Wiodącym tematem rozmów było bezpieczeństwo w naszej części Europy, a także zbliżający się szczyt NATO, który odbędzie się 11-12 lipca w Wilnie.

Podczas konferencji prasowej Andrzej Duda zwrócił uwagę, że spotkanie jest przede wszystkim kolejnym sygnałem wysłanym do świata, że Polska i kraje Europy wschodniej wspierają Kijów w obronie przed Rosją. – W tej chwili, dzięki naszemu wsparciu, Ukraina nie tylko odpiera agresję, ale przede wszystkim wypiera wroga ze swojej ziemi. Kontrofensywa sił ukraińskich jest kontynuowana, metr po metrze, gospodarstwo po gospodarstwie, pole po polu. Ukraińskie Siły Zbrojne wypychają Rosjan – powiedział polski przywódca.

– Mam nadzieję, że będzie możliwe zakończenie tej wojny w taki sposób, że Ukraina przywróci prymat prawa międzynarodowego poprzez wyzwolenie wszystkich terenów uznanych jako terytoria Ukrainy – dodał.

– Głęboko w to wierzymy, że bezpieczeństwo Ukrainy to także bezpieczeństwo nas wszystkich, że to są nasze wspólne interesy – podkreślił prezydent Duda.

