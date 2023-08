Polska ma produkować części do F-16

Janusz Zakręcki, dyrektor zakładów PZL Mielec twierdzi, że ostateczny plan PZL Mielec zakłada wyprodukowanie do końca przyszłego roku 70-80 proc. konstrukcji korpusu myśliwca.

W rozmowie z PAP zaznaczył, że produkcja konstrukcji F-16 Block 70/72 prowadzona jest w zmodernizowanym warsztacie PZL Mielec, w którym wcześniej produkowano odrzutowce wojskowe.

– Cieszę się, że Lockheed Martin dostrzegł kompetencje naszych pracowników oraz potencjał tej lokalizacji i zdecydował się ulokować tutaj produkcję konstrukcji F-16. To także dowód wsparcia Lockheed Martin dla rozwoju PZL Mielec i przemysłu potencjał naszego kraju – powiedział Zakręcki.

Biden i Zełenski rozmawiali o dostawach F-16. Zapadła ważna decyzja

Jak ustalono podczas rozmowy prezydentów, Stany Zjednoczone szybko udzielą innym państwom pozwolenia na transfer myśliwców F-16 na Ukrainę. Ustalenia dotyczące myśliwców F-16 zostały poczynione podczas rozmowy telefonicznej prezydentów USA Joe Bidena i Wołodymyra Zełenskiego z okazji ukraińskiego Dnia Niepodległości.

W komunikacie wydanym przez Biały Dom odnotowano, że Biden pogratulował Zełenskiemu z okazji Dnia Niepodległości i potwierdził zobowiązanie USA "do wspierania obrony Ukrainy przed rosyjską agresją tak długo, jak to konieczne, a także do pociągania Rosji do odpowiedzialności za swoje działania”.

"Prezydent Biden i prezydent Zełenski rozmawiali o rozpoczęciu szkolenia ukraińskich pilotów myśliwców i wydaniu innym krajom zezwolenia na przyspieszony transfer samolotów F-16 na Ukrainę po zakończeniu szkolenia w celu zwiększenia zdolności obronnych Ukrainy” – czytamy w oświadczeniu.

W imieniu narodu amerykańskiego prezydent Biden wyraził swój podziw dla odwagi i poświęcenia narodu ukraińskiego, który walczy o wolność i bezpieczną przyszłość.

Czytaj też:

Senator USA: Ukraina ma moralne prawo atakować terytorium Rosji