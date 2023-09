Konwencje wojewódzkie PiS z udziałem Kaczyńskiego. Znamy szczegóły

– Na tych konwencjach, spotkaniach z mieszkańcami będą prezentowane listy, które zostały zarejestrowane przez nasz komitet w wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października. Mowa nie tylko o "jedynkach", ale o osobach z wszystkich miejsc oraz kandydatach do Senatu z okręgów obejmujących Toruń i Poznań – poinformowała w rozmowie z Polskim Radiem 24 zastępca rzecznika prasowego PiS Urszula Rusecka.

– Mamy osiem konkretów, które zostały już przedstawione. Natomiast w tych wystąpieniach Jarosława Kaczyńskiego zawsze jest jakaś niespodzianka, dlatego myślę, że podobnie będzie i tym razem – oznajmiła polityk Prawa i Sprawiedliwości.

– Na pewno pan prezes odniesie się do bieżącej sytuacji, wyzwań i tematów, które są ważne dla Polaków – stwierdziła Rusecka.

Sobotnia konwencja wojewódzka PiS w Toruniu rozpocznie się o godz. 13:00, zaś w Poznaniu – o godz. 17:00.

"Najważniejsze wybory"

W ostatnią środę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odwiedził Elbląg. Wicepremier mówił m.in. o "najważniejszych wyborach" oraz ostrzegał przed prezydentem Warszawy.

Kaczyński przekonywał, że Rafał Trzaskowski prawdopodobnie wejdzie w rolę Donalda Tuska. – Tak się mówi w Warszawie. Nie dajcie się nabrać. To jest dokładnie to samo – ostrzegł lider partii rządzącej. W jego ocenie, może być jeszcze gorzej, ponieważ podczas gdy Tusk "ma być królem w Europie" i "nie ma żadnych poglądów", to Trzaskowski jest "skrajnym lewicowcem".

– Czy on to głęboko przeżywa, nie wiem. Czy to jego taktyka, też nie wiem. Ale to, co wyprawia w Warszawie, to jest skrajna lewica. To nam też grozi – powiedział prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński.

Szef Zjednoczonej Prawicy podkreślił wagę nadchodzących wyborów. – Dziś, tak jak w 1989 r., stoimy przed najważniejszymi wyborami, one będą decydować o losie Polski. Nasze hasło – "Bezpieczna Przyszłość Polaków" – wyraża to, w czym skutecznie działamy. Zależy nam na losie Polaków – mówił.

