Ważny komunikat PKW. Chodzi o karty do głosowania

W mediach społecznościowych szerzą się bowiem pogłoski jakoby karty do głosowania w wyborach miały być spięte z referendalną.

Karty nie będą spięte

"W związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi w mediach społecznościowych informujemy, że karty do głosowania NIE BĘDĄ spięte" – wyjaśnia w komunikacie PKW.

Komisja zaprzecza, jakoby karty do głosowania miały być "zszyte lub w inny sposób złączone".

"Wyborca nie ma obowiązku, a prawo do udziału w głosowaniu 15 października i sam zdecyduje, czy we wszystkich, czy tylko w niektórych z 3 głosowań weźmie udział, a co za tym idzie, które karty do głosowania wyda mu obwodowa komisja wyborcza." – przypomniała PKW.

idąc do lokalu wyborca otrzyma trzy karty do głosowania – do Sejmu, Senatu oraz referendum ogólnokrajowe. O tym, jak oddać ważny głos, Państwowa Komisja Wyborcza informuje w swoich spotach.

Referendum wraz z wyborami

15 października wraz z wyborami do Sejmu i Senatu odbędzie się referendum, w którym chętni będą mogli udzielić odpowiedzi na cztery pytania, przygotowane przez PiS.

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

