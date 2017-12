Na łamach „Do Rzeczy” również raport o kulisach zmiany premiera:

– Jarosław Kaczyński nigdy nie bał się rozwiązań niekonwencjonalnych. Właśnie zdecydował się na najbardziej ryzykowne posunięcie w całej karierze – pisze Piotr Gociek w artykule „Dlaczego Morawiecki”.

– Jako człowiek związany z bankami początkowo nie cieszył się zaufaniem „dobrej zmiany”. Pokazał jednak, że potrafi odnosić sukcesy gospodarcze, i udowodnił lojalność wobec PiS. Czy to wystarczy, by odniósł sukces jako szef rządu? – zastanawia się Maciej Pieczyński w tekście „Od bankiera do premiera”.

W najnowszym „Do Rzeczy” także:

– Od 2010 r. polskie służby specjalne i ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo narodowe stworzyli wiele sytuacji, które rosyjskie służby mogły wykorzystać do penetracji naszego kontrwywiadu – ujawnia Wojciech Wybranowski w artykule „Bliskie spotkania z Rosją”.

– Wbrew rewolucyjnym scenariuszom wciąż najbardziej prawdopodobny w przypadku prezydenta Andrzeja Dudy pozostaje ten zakładający kontynuację, czyli start w wyborach w 2020 r. z poparciem Prawa i Sprawiedliwości – przekonuje Łukasz Warzecha w tekście „Andrzej Duda jak kot Schrödingera”.

– Podstarości czehryński, którego Sienkiewicz i Hoffman zmieszali z błotem, okazał się odważniejszy od niejednego bohatera „Trylogii” – zauważa Jacek Komuda, który w artykule „Czapliński kontra Chmielnicki” opisuje prawdziwe dzieje bohaterów „Trylogii”.

– Raz już z opozycją doprowadził do zmiany władzy w Gruzji. Czy to samo chce zrobić na Ukrainie? I czy w ogóle ma na to szanse? – zastanawia się Łukasz Zboralski w tekście „Buntownik”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Wiesław Chełminiak recenzuje nową ekranizację „Morderstwa w Orient Expressie”, Tomasz Zbigniew Zapert rozmawia z Dariuszem Rosiakiem o „Bladej twarzy Indianina”, a Piotr Włoczyk pisze o „zaimkach gender” w Kanadzie.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 11 grudnia 2017. Tygodnik „Do Rzeczy” można też czytać w popularnej na całym świecie aplikacji Kiosk Google Play (Google Newsstand), która umożliwia między innymi dodawanie własnych notatek do tekstów. Tygodnik „Do Rzeczy” jest również dostępny w wersji cyfrowej u dystrybutorów prasy elektronicznej, m.in. w Nexto (http://www.nexto.pl/e-prasa/tygodnik_do_rzeczy_p35465.xml?archival), e-Kiosk (http://www.e-kiosk.pl/index.php?page=issue&id_issue=89576) oraz w aplikacji WPROST KIOSK odpowiednio dla:

- systemu Android: (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paperlit.android.wprost)

- systemu iOS (https://itunes.apple.com/pl/app/wprost-kiosk/id459708380?mt=8).