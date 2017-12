Gronkiewicz-Waltz zostaną postawione zarzuty? Jaki: Nie wykluczam

Zapytany, czy rodzina Hanny Gronkiewicz-Waltz powinna zwrócić pieniądze ze sprzedaży kamienicy przy ul. Noakowskiego 16, Patryk Jaki stwierdził, że oczywiście to komisja podejmie taką decyzję, jednak w jego ocenie rodzina prezydent Warszawy powinna oddać 5 mln zł. – I to będzie rzeczywiście decyzja precedensowa z punku widzenia III Rzeczpospolitej, ale uważam, że na tym polega właśnie silne państwo. Silne państwo, które nie jest tylko silne wobec słabych, ale również wobec silnych – podkreślił.

Patryk Jaki: "Rządy PO cofnęły Warszawę o dekadę z inwestycjami"

Robert Mazurek pytał także wiceministra o ewentualne postawienie był wiceszefowej PO zarzutów w związku z aferą reprywatyzacyjną w Warszawie. Patryk Jaki tłumaczył, że w ostatnim roku wykonanie budżetu miasta Warszawy, wynosiło około dwóch miliardów złotych. – To jest mniej więcej tyle, ile w jednym roku Hanna Gronkiewicz-Waltz oddała o takiej wartości nieruchomości różnym handlarzom roszczeń, różnym mafiom reprywatyzacyjnym – mówił. – Co to oznacza? To oznacza, że gdyby to podzielić przez 11 lat rządów Platformy Obywatelskiej, Warszawa jest dekadę do tyłu z inwestycjami - ze względu na to, że pieniądze oddano mafii reprywatyzacyjnej, zamiast na mosty, zamiast na drogi, zamiast na przedszkola i szkoły – dodawał.

Odnosząc się do samego pytania, powiedział: "Czy Hanna Gronkiewicz-Waltz dostanie zarzuty? Praca komisji weryfikacyjnej doprowadziła do tego, że skutecznie stawiane są zarzuty różnym ludziom związanym z reprywatyzacją i nie wykluczam, że tak będzie w tym wypadku".