Lisicki: Pozycja Polski nie jest silniejsza, przez sam fakt, że się podporządkuje Unii

Redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy” stwierdził, że niesprawiedliwa jest teza, jakoby sam fakt napiętych relacji Warszawy z Komisją Europejską miał świadczyć o planach opuszczenia Unii Europejskiej przez Polskę.Zaznaczył ponadto, że obraz całej sytuacji jest niesprawiedliwie przekazywany przez media.

– Nie można przedstawiać całej sprawy tak, jak zrobiła to „Gazeta Wyborcza”, która dzień po decyzji Komisji Europejskiej napisała na pierwszej stronie „Dzień wstydu”, a komentarz redakcyjny mówił „od prymusa do pariasa”. To jest po prostu fałszywe przedstawienie rzeczywistości, to jest przedstawienie Polski jako niesfornego ucznia. Jak Polska była grzeczna, to była prymusem, jak się postawiła Unii to jest pariasem. Ani pierwsze, ani drugie stwierdzenie nie jest prawdziwe – przekonywał Lisicki na antenie TVN24.

Redaktor naczelny „Do Rzeczy” twierdził, że w obozie rządzącym nie ma tendencji antyunijnych.

– Dlaczego przyjmujemy, że to, co dzieje się pomiędzy Polską a Komisją Europejską oznacza od razu, że Polska chce wyjść z Unii? To nieprawda. Polska nie jest przeciwko Unii, Polska szuka swojego miejsca – zapewniał.

Lisicki stwierdził, że zasadnicze pytanie dotyczy tego, czy Polska powinna poddawać się tej formie presji, jaka jest na niej obecnie wywierana przez Komisję Europejską.

– Moim zdaniem nie powinna poddawać się takim naciskom – przekonywał.