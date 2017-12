Tragiczny bilans wydarzeń na Filipinach. Prezydent Duda: Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomości o wielu ofiarach

"Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomości o wielu ofiarach sztormu na Filipinach oraz osobach, które zginęły w pożarze w centrum handlowym w mieście Davao. W imieniu Narodu Polskiego oraz własnym, przekazuję wszystkim poszkodowanym oraz rodzinom ofiar wyrazy najgłębszego współczucia" – napisał prezydent Andrzej Duda, w depeszy kondolencyjnej skierowanej do prezydenta Filipin Rodrigo Duterte.

Tragiczne kilka dni na Filipinach

W niedzielę rano doszło do pożaru w centrum handlowym w mieście Davao na południu Filipin. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał, ponieważ pożar rozpoczął się na trzecim piętrze budynku, gdzie znajdował się między innymi tekstylia i meble. Wiele osób zginęło ponieważ nie mogło dostać się do wyjścia. Obecny bilans ofiar śmiertelnych to 37 osób.

Jednocześnie od kilku dni, przez południe Filipin przechodzi tropikalna burza Tembin. Burzy towarzyszy silny wiatr, podwyższony stan wody – co powoduje podtopienia i lawiny błotne. Według różnych relacji medialnych, z powodu burzy Tembin ewakuowano od 70 do 100 tysięcy ludzi, a wielu z nich w wyniku przejściu sztormu straciło cały swój dobytek. Obecny bilans ofiar śmiertelnych burzy to około 250 osób, ale władze nie są w stanie zweryfikować tej liczby.

Obecnie burza przesuwa się na zachód, przez Morze Południowochińskie w stronę Wietnamu, którego władze już przygotują się do ewakuacji tysięcy mieszkańców.