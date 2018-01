"Konfidentom i zamordystom na pohybel!". Kukiz o katastrofie PO i Nowoczesnej

Z podanych wczoraj nieoficjalnych ustaleń Polskiej Agencji Prasowej wynika, że Parlament Europejski prawdopodobnie wycofa się ze swojego wniosku o wszczęcie wobec Polski art. 7 traktatu unijnego po tym, gdy podobną procedurę w tej sprawie uruchomiła Komisja Europejska. Do doniesień tych odniósł się na portalu społecznościowym Paweł Kukiz.

"Jeśli do informacji o prawdopodobnym wycofaniu się PE z z wniosku o art. 7 wobec Polski dodać kocioł wewnątrz PO i N w związku z głosowaniami w sprawie projektów ustaw o aborcji to można stwierdzić jedno - dzień 11 stycznia 2018 to data, którą Nowoczesna Platforma dłuuuugo będzie pamiętać. Data ich katastrofy" – napisał polityk. Jak dodał, na nic się zdały wycieczki posłów tych partii do Brukseli, zaś partyjny zamordyzm zakończył się chaosem wewnątrz tych formacji. "I dobrze. Konfidentom i zamordystom na pohybel! Fajny dzień" – skwitował.