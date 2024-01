Są wyniki oglądalności "Dzisiaj" TV Republika. Danuta Holecka rozbiła bank

W ostatnich tygodniach miała miejsce prawdziwa rewolucja w mediach publicznych. 27 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o postawieniu ich w stan likwidacji. Tydzień wcześniej minister Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2). Chwilę później padła też strona internetowa stacji. Rolę TVP Info szybko przejęła Telewizja Republika, która od środy 20 grudnia nadaje pasma specjalne na temat przejęcia mediów publicznych, które trwają po kilkanaście godzin dziennie.

Dziennikarze TVP w Telewizji Republika

Dziś już wiadomo, że większość dziennikarzy Telewizji Polskiej nie pojawi się już na antenach TVP. Media donoszą z kolei o powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się ze nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Stara kadra TVP znajduje sobie miejsce w mediach Tomasza Sakiewicza.

28 grudnia informowaliśmy, że Michał Rachoń wraca do pracy w Telewizji Republika, gdzie został dyrektorem programowym stacji i prowadzącym dwóch autorskich programów. Dzień później w TV Republika zadebiutowała była szefowa "Wiadomości" TVP Danuta Holecka. Dziennikarka poprowadzi teraz o godz. 19.00 główny serwis informacyjny stacji – "Dzisiaj".

Do Telewizji Republika dołączyli również Miłosz Kłeczek i do niedawna reporter "Wiadomości" TVP – Adrian Borecki.

Oglądalność "Dzisiaj" TV Republika wzrosła ponad 30-krotnie

Jak wynika z raportu Nielsen Audience Measurement, do którego dotarł serwis Wirtualne Media, serwis informacyjny TV Republika – "Dzisiaj" w okresie od 20 grudnia 2023 roku do 9 stycznia 2024 roku oglądało średnio 424 tys. widzów. Jest to 31 razy więcej niż w poprzedzającym długofalowym okresie.

"Dla porównania, serwis "Dzisiaj" w okresie od 1 stycznia do 19 grudnia 2023 roku śledziło w TV Republika średnio 14 tys. osób (...). Widownia serwisu w 4+ wzrosła 31-krotnie, a rynkowy udział – 25-krotnie" – czytamy na Wirtualnemedia.pl.

"Dzisiaj" w Telewizji Republika oglądać można codziennie o godz. 19.00.

