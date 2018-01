„Do Rzeczy” nr 4: Danuta Holecka w rozmowie z „Do Rzeczy”: Dzięki TVP widzimy dziś więcej

– Zadaniem dziennikarza nie jest ocenianie dobrej zmiany – przekonuje Danuta Holecka, dziennikarka „Wiadomości”, dziennikarka prowadząca „Wiadomości” w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– W nowym premierze polska prawica może odnaleźć połączenie Tuska z Orbánem. Jeśli się to uda, to spełni się przepowiednia Morawieckiego: „Będziemy rządzili do 2031 r”. – pisze Piotr Gociek w artykule „Trzecia droga Morawieckiego”.

– Macierewicz może się stać groźny dla Kaczyńskiego – ostrzega Janusz Korwin-Mikke, europoseł, lider partii Wolność w rozmowie z Marcinem Makowskim.

– Na co liczyła Komisja Europejska, uruchamiając procedurę art. 7 unijnego traktatu? – zastanawia się Rafał A. Ziemkiewicz w artykule „Nieudany blef Brukseli”.

– Prawdziwym spadkobiercą cyrku jest kino. Nowym tego dowodem jest obecny na naszych ekranach amerykański musical „Król rozrywki” – zauważa Wiesław Chełminiak w tekście „Cały ten cyrk”.

– Bycie politykiem katolickim, człowiekiem zasad to coś przeciwnego do systemu wartości rządzących UE. Ta różnica zakorzeniona jest w reformacji – pisze Ewa Polak-Pałkiewicz w artykule „Ten najgorszy na świecie kraj”.

– Charków miał być sowieckim miastem przyszłości, przeciwieństwem Kijowa – pełnego cerkwi, monastyrów i tradycji – zauważaPiotr Semkaw tekście „Pamiątka po przyszłości”.

– Rodzinna historia doradcy Trumpa i zarazem jego zięcia nadaje się na niezły serial. A jedne z ciekawszych odcinków wciąż przed nami – pisze Tomasz Wróblewski w artykule „Dzieje rodziny Kushnerów”.





Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Waldemar Łysiak burzy pomniki sołdatów Armii Czerwonej.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 22 stycznia 2018. Tygodnik „Do Rzeczy” można też czytać w popularnej na całym świecie aplikacji Kiosk Google Play (Google Newsstand), która umożliwia między innymi dodawanie własnych notatek do tekstów. Tygodnik „Do Rzeczy” jest również dostępny w wersji cyfrowej u dystrybutorów prasy elektronicznej, m.in. w Nexto (http://www.nexto.pl/e-prasa/tygodnik_do_rzeczy_p35465.xml?archival), e-kiosk (http://www.e-kiosk.pl/index.php?page=issue&id_issue=89576) oraz w aplikacji WPROST KIOSK odpowiednio dla:

– systemu Android: (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paperlit.android.wprost)

– systemu iOS (https://itunes.apple.com/pl/app/wprost-kiosk/id459708380?mt=8)