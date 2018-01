Premier na Dzień Babci i Dzień Dziadka: Szacunek dla starszego pokolenia zawsze w Polsce był świętością

Premier podkreśla, że szacunek dla seniorów należy się też od państwa polskiego. Morawiecki mówi o historii swojej rodziny i podkreśla, jak ważną rolę w jego życiu odegrali dziadkowie.

– Życzę Państwu spełnienia marzeń, dużo zdrowia, dużo radości i oczywiście takiej stuprocentowej pewności, że Wasze wnuczki, Wasi wnukowie nie tylko Was kochają i pamiętają o Was, ale każdego dnia chcieliby, żeby głęboka radość zagościła w Waszych sercach – mówi szef polskiego rządu zwracając się do babć i dziadków.

