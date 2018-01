„Niech futra przejdą do historii”. Jarosław Kaczyński o hodowli zwierząt futerkowych

– Ta wystawa ma się przysłużyć bardzo ważnemu przedsięwzięciu. Chodzi o to, aby cierpienia zwierząt było mniej na świecie, a cierpienie zwierząt futerkowych to jedno z tych najgorszych, które mają miejsce – mówił Jarosław Kaczyński, w krótkim nagraniu związanym z otwartą dzisiaj wystawą. Ekspozycję pt. Niech futra przejdą do historii, można zobaczyć w siedzibie Parlamentu Europejskiego do czwartku.

Jak tłumaczą organizatorzy wystawy, a także jej zwolennicy (m.in. prezes PiS), wystawa to element działań, które mają doprowadzić do wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych w krajach UE. Na wystawie zaprezentowano nie tylko warunki w jakich przetrzymywane są miliony zwierząt przeznaczonych do zabicia na futra, ale też pokazano przykłady negatywnego wpływu tego typu hodowli na środowisko.

