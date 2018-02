Cejrowski o Tusku: Tak się zachowuje świnia

Chodzi o czwartkowy wpis byłego premiera, w którym odnosi się on do sporu na linii Polska-Izrael. Jednak zamiast wesprzeć Polskę, Donald Tusk wykorzystał sytuację do swoistego ataku na rząd PiS.

Wpis Wojciech Cejrowski skomentował w programie "Minęła 20" na antenie TVP Info. – Jeśli chodzi o wpis Donalda Tuska, to tak się zachowuje świnia. Podczas wojny było takie powiedzenie: tylko świnie siedzą w kinie – to jest właśnie rodzaj takiej świni – stwierdził podróżnik.

Cejrowski dodał: – W momencie kiedy matka jest atakowana, to ja jak się nawet nie zgadzam z opiekunem obecnym mojej matki, czyli PiS, to nie pluję w stronę Polski, tylko bronię. Potem się z bratem pokłócę, pobiję. Potem się będzie Platforma z PiS-em tłukła po ryjach. Ale nie teraz.

Czytaj także:

Premier skomentował tweet Tuska. "Sam pracuje na swój wizerunek"