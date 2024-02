Sprzęt wynoszony z siedziby TAI. "Prezes TVP o tym wie?"

"Nowa ekipa" TVP chce na stałe przenieść redakcję TVP Info do siedziby Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza. Do tej pory programy informacyjne i publicystyczne telewizji publicznej były realizowane z budynku na placu Powstańców Warszawy.

Telewizja wPolsce dotarła do nagrań, pokazujących wynoszenie nocą sprzętu wartego kilkaset tysięcy złotych z siedziby TAI. Na nagraniu słyszymy pytanie: "Prezes TVP o tym wie?". – Nawet to zlecił! – mogliśmy usłyszeć.

"Grupa kilkunastu mężczyzn przyjeżdża w nocy, żeby wziąć sprzęt z placu Powstańców i prywatnymi autami przewieźć na Woronicza. Wszystkie wejścia obstawione przez policję. Uśmiechnięta Polska" – napisał na platformie X Samuel Pereira.

Pereira to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy "starej" TVP Info. Pełnił funkcje wicedyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, dyrektora TVP Info oraz szefa portalu tvp.info. Był także jednym z dziennikarzy, którzy bronili siedziby TAI przed nielegalnym przejęciem TVP przez "nową ekipę".

Przejęcie mediów publicznych przez nowy rząd

Sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpis likwidacji TVP do KRS. Wcześniej taka sama decyzja zapadła w sprawie Polskiego Radia. W uzasadnieniu referendarz Tomasz Kosub wskazał, że skoro przepis wyłączający udział KRRiT w procedurze powoływania rady nadzorczej i zarządu TVP jest niezgodny z konstytucją, to brak udziału KRRiT w procedurze powołania likwidatora też stanowiłby naruszenie jej przepisów. Decyzja o odmowie wpisania likwidacji do KRS nie jest prawomocna. Przysługuje na nią skarga do sądu pierwszej instancji, a następnie apelacja do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przypomnijmy, że pod koniec grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz postawił media publiczne w stan likwidacji. "W związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A." – poinformował resort kultury.

