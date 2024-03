Kaczyński został zapytany o Konfederację. "Jest problem"

O możliwą współpracę z Konfederacją Jarosław Kaczyński został zapytany w wywiadzie dla tygodnika "Sieci". W rozmowie zwrócono uwagę, że był to jeden z zarzutów kierowanych pod adresem jego ugrupowania, żeby zamiast atakować je dogadać się z nim. Przypomnijmy, że zwolennikiem otworzenia się na to ugrupowanie jest m.in. były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Prezes PiS o Konfederacji: Chce nas zniszczyć

– Znam ten zarzut. Problem w tym, że Konfederacja nie ukrywa, iż chce nas zniszczyć, by potem zająć nasze miejsce. Ci, którzy mają te pretensje, należą do licznej grupy komentatorów życia publicznego, nieznającej faktów albo psychicznie niezdolnej do ich przyjęcia – odparł Kaczyński.

Wyjaśnił, że przecież cały w tym ambaras, żeby dwoje chciało naraz. – Z Konfederacją jest też ten problem, że nie do końca wiadomo, o co jej chodzi, każdy tam mówi co innego, są liczne podziały – dodał.

Kaczyński: W PiS jest otwarcie na inne środowiska

Lider PiS zapewnia, że jest otwarty na inne prawicowe środowiska. Jak jednak podkreśla, prawa strona to coś "nieporównywalnie szerszego", setki różnych organizacji.

– W naszym programie jest otwarcie na środowiska odwołujące się do motywacji patriotycznej, religijnej, ale i społecznej, judymowskiej, tradycyjnej dla polskiej inteligencji. W czasie naszych rządów zrobiliśmy dla nich bardzo dużo, mamy wiele sygnałów o gotowości do współdziałania z tamtych rejonów – powiedział.

W tym samym wywiadzie Jarosław Kaczyński odniósł się też do możliwości zmiany nazwy Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiedział też, że nie wybiera się na polityczną emeryturę i w przyszłym roku będzie ponownie ubiegał się o fotel prezesa partii.

