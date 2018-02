KPRM o rozmowie Mateusza Morawieckiego z Benjaminem Netanjahu

Dzisiaj po południu premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierem Izraela o słowach jakie padły wczoraj podczas konferencji w Monachium. – Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy zbrodniarze. Tak jak byli żydowscy zbrodniarze, tak jak byli rosyjscy zbrodniarze, czy ukraińscy - nie tylko niemieccy – stwierdził wczoraj premier Polski, co zbulwersowało izraelskich polityków.

KPRM: Trwa dialog

Kilka godzin po rozmowie Netanjahu z Morawieckim, komunikat w tej sprawie wydała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. "Premierzy rozmawiali o losach ludzi - Żydów i Polaków pod okupacją niemiecką. Wyjaśnili także swoje stanowiska w odniesieniu do nowelizacji ustawy o IPN oraz szerszego zagadnienia, jakim jest konieczność wzmocnienia polsko-izraelskiego dialogu o pamięci historycznej" – czytamy w oświadczeniu umieszczonym na stronie KPRM.

Jak podano dalej, podczas rozmowy premier Morawiecki podkreślił, że oba państwa powinny czuć się zobowiązane do intensywnego dialogu, ponieważ Żydzi, Polacy oraz przedstawiciele innych narodowości mieszkający na ziemiach polskich byli świadkami zagłady narodu żydowskiego – obywateli polskich narodowości żydowskiej – i eksterminacji elit, a także znacznej części narodu polskiego, przez III Rzeszę Niemiecką i Związek Radziecki. "Znaczna większość polskich ofiar – z łącznej liczby 6 milionów – została wymordowana przez nazistowskich Niemców. Podczas wojny Polska straciła 22% całej swojej populacji. Jako kraj i państwo – ucierpiała najwięcej wśród innych państw w Europie. Bezpowrotnie wymordowany został przez Niemców wspaniały naród Żydów polskich" – czytamy dalej w oświadczeniu.

Szef polskiego rządu powiedział też, że Polska nie zgadza się na zrównywanie niemieckich organizatorów i sprawców zbrodni z Narodami Ofiar i przypomniał, że wśród narodów eksterminowanych były też osoby, które kolaborowały z okupantami i byli to przedstawiciele różnych narodowości

W oświadczeniu czytamy też, że polski premier przypomniał również o bohaterskich czynach Polaków oraz walce ze szmalcownikami i mordercami Żydów. "Dialog o tej najtrudniejszej historii jest niezbędny, ale ta debata wymaga obustronnego zrozumienia. Strona polska liczy na kontynuację porozumienia, które zaowocuje wspólnym i godnym upamiętnieniem wszystkich ofiar tych strasznych wydarzeń i wyjawieniem prawdy o nich" – mówił Morawiecki.

W trakcie rozmowy polski premier zapewnił, że Polska chce dalej rozwijać blisko 1000-letnią współpracę z Izraelem, w oparciu o przyjazne relacje polityczne, pogłębione kontakty społeczne, edukacyjne i kulturalne.