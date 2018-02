Nowa bitwa o Anglię

Propagandowa nagonka lewicowych zachodnich mediów na „katolicką, nacjonalistyczną” Polskę – inspirowana w dużym stopniu z samej Polski, przez ośrodki, które wyborcy odsunęli dwa lata temu od wpływów – przynosi gorzkie owoce. Niepostrzeżenie narosła w zachodniej Europie nienawiść do Polaków. Nie tylko do „prawicowego” rządu, jak o to starali się polscy inspiratorzy nagonki, lecz także do Polaków w ogóle.