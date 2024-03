Ostre oświadczenie MSZ. Polska potępia Izrael

W piątek minister finansów Izraela Bezalel Smotrich ogłosił, że 800 hektarów ziemi na Zachodnim Brzegu to grunt należący do państwa i zostanie on przejęty przez izraelską administrację. Decyzja ma ułatwić budowę osiedli dla Izraelczyków na terenach zamieszkałych przez Palestyńczyków.

– Chociaż w Izraelu i na świecie są osoby, które starają się podważyć nasze prawo do Judei i Samarii oraz w ogóle do kraju, my promujemy osadnictwo poprzez ciężką pracę i w strategiczny sposób w całym kraju – powiedział Smotrich cytowany przez Al-Jazeerę. Minister dodał, że pomimo międzynarodowego sprzeciwu, Izrael będzie kontynuował budowę osiedli.

Polska potępia plany Izraela

W środę polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat, w którym potępiło izraelskie plany dotyczące ziemi na Zachodnim Brzegu.

"Polska potępia plany władz Izraela dotyczące konfiskaty 800ha ziemi na okupowanym Zachodnim Brzegu. To największe przejęcie ziemi przez Izrael od czasu Porozumień z Oslo. Działania te są sprzeczne nie tylko z prawem międzynarodowym, ale także z wysiłkami na rzecz deeskalacji obecnej sytuacji" – napisano na platformie X.

W zeszłym miesiącu Stany Zjednoczone stwierdziły, że ekspansja izraelskich osiedli na Zachodnim Brzegu jest niezgodna z prawem międzynarodowym. Był to sygnał oznaczający powrót do dawnej polityki USA, odwróconej przez poprzednią administrację Donalda Trumpa.

Tym samym Stany Zjednoczone dołączyły do większości państw świata, które uważają osady zbudowane na terytorium palestyńskim zdobytym przez Izrael w czasie wojny na Bliskim Wschodzie w 1967 r. za nielegalne. Sam Izrael kwestionuje ten pogląd, powołując się na historyczne i biblijne związki narodu żydowskiego z tą ziemią.

