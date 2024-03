"Ani słowa". Zaskakująca reakcja Kaczyńskiego na pytanie o prezydenta

Do relacji z głową państwa lider Prawa i Sprawiedliwości odniósł się w środę w "Sednie Sprawy" na antenie Radia Plus.

Kaczyński o taktyce wobec Andrzeja Dudy. "Ani słowa"

Jarosław Kaczyński został zapytany o jedną z wypowiedzi szefa gabinetu prezydenta Marcina Mastalerka, w myśl której prezes nie rozmawiał w cztery oczy z Andrzejem Dudą od trzech lat.

– Nawet od czterech – przyznał były premier. Jak podkreślił, nie zamierza on jednak komentować tej sprawy. – Ja przyjąłem taką zasadę, że jeżeli chodzi o pana prezydenta, to ani słowa – wyjaśnił.

– Uważam, że to jest człowiek, który dwa razy wygrał wybory ze wsparciem naszego obozu i, niezależnie od różnic zdań, to jest najważniejsze – dodał.

Prezes PiS zapewnia: Nie będę prowadził wojny z prezydentem

W audycji pojawił się również temat ewentualnego powrotu Andrzeja Dudy do Prawa i Sprawiedliwości po ponownym przejęciu władzy w kraju przez to ugrupowanie i zakończeniu przez niego drugiej kadencji. Czy Kaczyński widzi dla niego jakąś rolę?

– To jest kwestia decyzji samego prezydenta, co będzie chciał politycznie – odparł Kaczyński, po czym zapewnił: "na pewno nie będę prowadził wojny z panem prezydentem Dudą, niezależnie od tego co będzie chciał robić, no chyba, że będzie chciał całkowicie zmienić opcję, ale w to nie wierzę".

Kaczyński o kandydacie PiS na prezydenta. "Trzeba się poważnie zastanowić"

Prezes PiS został też zapytany o kandydata jego partii na prezydenta. Czy będzie to rywal dla Rafała Trzaskowskiego czy dla Donalda Tuska. – To jest właściwie pytanie skierowane do Donalda Tuska, bo jeżeli on by chciał kandydować na prezydenta, to nie sądzę, że ktokolwiek byłby w stanie w tym obozie, któremu przewodzi, się temu w sposób skuteczny sprzeciwić – powiedział, dodając że nie ma wiedzy na temat jego planów.

– Uważam, że powinniśmy mieć takiego kandydata, który nie tylko jest w stanie wejść do drugiej rundy, no bo to byłoby bez trudu, tylko ma także duże szanse wygrać w tej drugiej rundzie, a tutaj jest już sprawa, nad którą trzeba się poważnie zastanowić – oznajmił Jarosław Kaczyński.

