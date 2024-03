TVP pozywa Telewizję Republika. Chodzi o topowy program

Większość dawnych dziennikarzy Telewizji Polskiej od grudnia nie pojawia na antenach TVP. Media donoszą z kolei o powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się ze nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei stara kadra TVP znajduje sobie miejsce m.in. w mediach Tomasza Sakiewicza.

28 grudnia informowaliśmy, że Michał Rachoń wraca do pracy w Telewizji Republika, gdzie został dyrektorem programowym stacji i prowadzącym dwóch autorskich programów. Dzień później w TV Republika zadebiutowała była szefowa "Wiadomości" TVP Danuta Holecka. Dziennikarka poprowadzi teraz o godz. 19.00 główny serwis informacyjny stacji – "Dzisiaj", a także program publicystyczny "Gość Dzisiaj", emitowany o godz. 19.30. Do Telewizji Republika dołączyli również m.in. Miłosz Kłeczek, dawny reporter "Wiadomości" TVP Adrian Borecki, Adrian Wachowiak i Adrian Klarenbach. Niedawno na antenie tej stacji zadebiutowała także Anna Popek.

TVP pozywa TV Republika. Chodzi o program Michała Rachonia

Michał Rachoń prowadzi na antenie Telewizji Republika m.in. program "Jedziemy. Michał Rachoń". Można go oglądać w dni powszednie o godz. 7.35, począwszy od 21 grudnia 2023 roku. Wcześniej, przed zmianą władzy w mediach publicznych, dziennikarz prowadził podobną audycję w TVP Info.

Już w lutym TVP ostrzegała, że wystąpi na drogę prawną w związku z naruszeniem praw autorskich do programu. Wydano komunikat, w którym przekazano, że Tomasz Sakiewicz został wezwany do zapłaty miliona złotych za "naruszenie autorskich praw majątkowych do audycji".

Teraz TVP informuje na swojej stronie, że 26 marca 2024 roku spółka Telewizja Polska w likwidacji, "złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko TV Republika o zaniechanie dokonywania naruszeń praw autorskich przysługujących TVP do audycji "Jedziemy", zapłatę odszkodowania za naruszenie praw TVP do audycji oraz z tytułu nieuczciwej konkurencji, wydanie bezprawnie uzyskanych korzyści, przeproszenie oraz zapłatę zadośćuczynienia na cel społeczny".

Czytaj też:

Awantura u Kraśki w TVN24. Politykowi PiS wyłączono mikrofonCzytaj też:

Znany dziennikarz znika z TVP. Przeszedł tam z TVN24