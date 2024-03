Hołownia został ograny przez Tuska? "Czy on w ogóle, wie co się dzieje?"

Eurodeputowana odniosła się w środę do działań służb wobec polityków swojego ugrupowania. Przypomnijmy, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonali wczoraj przeszukań w domach posłów Suwerennej Polski, w tym lidera tej partii Zbigniewa Ziobry. Działania służb są kontynuowane również dzisiaj.

Kempa o Hołowni: Sprawiał wrażenie człowieka, który kompletnie o niczym nie wie

– Absolutny skandal – powiedziała Beata Kempa, wskazując na wejście do domów parlamentarzystów i dzisiejsze przeszukiwanie ich pokoi sejmowych.

– Pytanie, czy w ogóle o tym wie marszałek Hołownia, czy też go ograno w tej sprawie, bo wczoraj sprawiał wrażenie człowieka, który kompletnie o niczym nie wie, co się stosuje wobec posłów w Sejmie, kiedy on jest marszałkiem – mówiła polityk Suwerennej Polski, zastanawiając się, czy w tej sprawie Hołownia nie został "ograny przez Tuska".

Według Kempy, mamy do czynienia z pokazówką, wielką akcją polityczno-medialną obliczoną na niszczenie opozycji.

twitter

Przeszukania domów posłów Suwerennej Polski

Przeszukania stanowią element akcji służb, która rozpoczęła się wczoraj od wejścia do domów polityków Suwerennej Polski: Zbigniewa Ziobry, Marcina Romaszewskiego, Dariusza Mateckiego i Michała Wosia. Jak poinformowano, zostało zatrzymanych 5 osób: urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ksiądz Michał Olszewski, prezes Fundacji profeto.

Największe kontrowersje wzbudziło przeszukanie w domu Zbigniewa Ziobry. W budynku nie było nikogo. Funkcjonariusze musieli użyć siły, aby dostać się do środka. Nieoczekiwanie we wtorek wieczorem pod swoim domem pojawił się były minister sprawiedliwości. Ziobro spotkał się z dziennikarzami i przekazał swoje stanowisko w sprawie. W środę służby wkroczyły do innej posiadłości szefa Suwerennej Polski, tym razem w Warszawie. Jednocześnie funkcjonariusze weszli do pokoju w hotelu sejmowym przynależącym do posła Suwerennej Polski Michała Wosia. Przeszukanie zostało prowadzone w obecności polityka.

Czytaj też:

"Dzień hańby Tuska i Bodnara". Burza w sieci po nagłej konferencji ZiobryCzytaj też:

Służby przejęły laptop Michała Wosia. "Specjalne działanie"Czytaj też:

Klub PiS chce wyjaśnień od ministra. Wipler: Poprę wniosek