Kukiz'15 połączy PiS i Konfederację? Zaskakujące doniesienia

Marek Jakubiak z Kukiz'15 mówił w Radiu Plus, że politycy z jego formacji startują w wyborach samorządowych zarówno z list PiS jak i Konfederacji. Pytany, czy K'15 będzie w przyszłości łącznikiem pomiędzy tymi formacjami, potwierdza takie plany.

– Jestem przekonany, że tak jest. Przed nami jest zadanie wyjaśnienia Prawu i Sprawiedliwości, że odpowiada za losy polskiej prawicy. Trzeba ją jednoczyć, ale nie pod sztandarem PiS, ale pod sztandarem prawicy polskiej. Prawo i Sprawiedliwość dojrzewa powoli do tego faktu, że trzeba zrobić jakiś krok w kierunku zjednoczenia – mówił poseł w rozmowie z Radiem Plus.

Jego zdaniem, gdyby prawica szła do wyborów na koalicyjnej liście to Donald Tusk nigdy nie doszedłby do władzy. – Celem samym w sobie będzie stworzenie rządu zjednoczenia narodowego – przekonuje polityk.

Jakubiak podkreślał, że PiS jest szeroką formacją, w której znajdują się osoby, do których jest mu bliżej, jak i takie, które ocenia krytycznie. – Musimy patrzeć szeroko na prawicę. Myślę, że nowy szyld jest potrzebny – mówił.

Przypomnijmy jednak, że w przeszłości politycy Konfederacji jednoznacznie odrzucali możliwość wejścia w sojusz z PiS.

Wyniki najnowszego sondażu

Zgodnie z wynikami zebranymi przez pracownię IBRiS na Koalicję Obywatelską chce głosować 31,9 proc. respondentów. To mniej o 0,7 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wynik 30 proc. poparcia (spadek o 0,1 pkt proc.). Trzecia Droga otrzymała 10,7 proc. wskazań i zanotowała spadek aż o 4,3 pkt. proc.

Wynik Lewicy to 9,5 proc. (wzrost o 0,8 pkt. proc.), a Konfederacji – 8,6 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

Sondaż został przeprowadzony na zlecenie gazety "Rzeczpospolitej" w dniach 22-23 marca metodą CATI na próbie 1067 osób.

